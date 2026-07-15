2026世界盃即將迎來最終章，台灣時間20日凌晨於大都會體育場（MetLife Stadium）點燃的冠軍戰，首度引進比肩美國美式足球「超級盃」（Super Bowl）的半場秀表演。然而根據權威媒體《The Athletic》爆料，這場由頂級巨星齊聚的音樂盛宴，恐將打破足球賽事行之有年的15分鐘半場休息限制，FIFA正密謀將時間拉長至20分鐘；《泰晤士報》記者也進一步表示FIFA已經決定把中場休息延長至30分鐘。
Coldplay主唱親自操刀！小賈斯汀、BTS、瑪丹娜超狂陣容大亂鬥
這場史無前例的世界盃決賽半場秀，特別請來了英國天團Coldplay主唱馬汀（Chris Martin）親自擔任總監負責整體構思。目前曝光的演出陣容堪稱宇宙級天團大合體，包括全球流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）、韓流天團BTS、流行樂壇女皇瑪丹娜（Madonna），以及非洲頂流巨星伯納男孩（Burna Boy）。
除了葛萊美級的音樂大咖，節目甚至還安排了經典童年IP《芝麻街》（Sesame Street）與《布偶歷險記》（The Muppets）的經典布偶角色同台助陣，演出精彩程度與娛樂話題無疑將衝上巔峰。
挑戰足球百年規則？FIFA密謀將半場休息延長至20分鐘
雖然舞台卡司極具震撼力，但這對強調比賽流暢度的足球運動而言，卻帶來了巨大的後勤挑戰。根據負責制定足球競技規則的國際足球總會評議會（IFAB）規定，球賽半場休息時間「不得超過15分鐘」，唯有在主裁判明確許可的情況下才能更改。
儘管FIFA先前曾對外宣稱這場表演長度僅約11分鐘，且至今仍未正式公布決賽半場的具體流程時間。但《The Athletic》引述多名知情人士的消息指出，FIFA 內部的真實目標是希望能將半場時間控制在「20分鐘」左右。《泰晤士報》記者也進一步表示FIFA已經決定把中場休息延長至30分鐘。
事實上，延長半場休息在FIFA賽事中並非毫無先例，去年的國際足總俱樂部世界盃（Club World Cup）決賽就曾試水溫進行過半場秀，當時是在球場看台上方設置舞台，表演總計耗時了24分鐘。
草地上表演恐成拖延地獄！兩年前夏奇拉曾讓球員枯等26分鐘
然而，這場世界盃決賽最令專家擔憂的，是表演將移師到「球場草皮正中央」進行。這意味著在短短數分鐘內，工作人員必須在光天化日下完成龐大舞台的組裝與撤收，時間極有可能被進一步拉長。
翻開南美足協主辦的兩年前美洲盃（Copa América）決賽，當時同樣邀請了夏奇拉進行半場表演，結果導致阿根廷與哥倫比亞兩隊球員在休息室與球場整整枯等了26分鐘，引發當時教練與體育評論家的強烈抨擊，認為嚴重影響了運動員的身體熱度與下半場比賽節奏。
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這場史無前例的世界盃決賽半場秀，特別請來了英國天團Coldplay主唱馬汀（Chris Martin）親自擔任總監負責整體構思。目前曝光的演出陣容堪稱宇宙級天團大合體，包括全球流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）、韓流天團BTS、流行樂壇女皇瑪丹娜（Madonna），以及非洲頂流巨星伯納男孩（Burna Boy）。
除了葛萊美級的音樂大咖，節目甚至還安排了經典童年IP《芝麻街》（Sesame Street）與《布偶歷險記》（The Muppets）的經典布偶角色同台助陣，演出精彩程度與娛樂話題無疑將衝上巔峰。
雖然舞台卡司極具震撼力，但這對強調比賽流暢度的足球運動而言，卻帶來了巨大的後勤挑戰。根據負責制定足球競技規則的國際足球總會評議會（IFAB）規定，球賽半場休息時間「不得超過15分鐘」，唯有在主裁判明確許可的情況下才能更改。
儘管FIFA先前曾對外宣稱這場表演長度僅約11分鐘，且至今仍未正式公布決賽半場的具體流程時間。但《The Athletic》引述多名知情人士的消息指出，FIFA 內部的真實目標是希望能將半場時間控制在「20分鐘」左右。《泰晤士報》記者也進一步表示FIFA已經決定把中場休息延長至30分鐘。
事實上，延長半場休息在FIFA賽事中並非毫無先例，去年的國際足總俱樂部世界盃（Club World Cup）決賽就曾試水溫進行過半場秀，當時是在球場看台上方設置舞台，表演總計耗時了24分鐘。
草地上表演恐成拖延地獄！兩年前夏奇拉曾讓球員枯等26分鐘
然而，這場世界盃決賽最令專家擔憂的，是表演將移師到「球場草皮正中央」進行。這意味著在短短數分鐘內，工作人員必須在光天化日下完成龐大舞台的組裝與撤收，時間極有可能被進一步拉長。
翻開南美足協主辦的兩年前美洲盃（Copa América）決賽，當時同樣邀請了夏奇拉進行半場表演，結果導致阿根廷與哥倫比亞兩隊球員在休息室與球場整整枯等了26分鐘，引發當時教練與體育評論家的強烈抨擊，認為嚴重影響了運動員的身體熱度與下半場比賽節奏。
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