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全台高鐵站僅嘉義缺聯外軌道 藍白轟中央承諾跳票

年運量突破1400萬人次 張啓楷：興建輕軌條件早已成熟

王美惠昔承諾爭取嘉義輕軌 張啓楷嗆：政見是拿來騙票？

嘉義高鐵站啟用多年，聯外輕軌建設卻遲遲停留在規劃階段。行政院長卓榮泰曾承諾，高鐵嘉義站聯外軌道建設372億元工程經費將由中央全額負擔，但至今仍未見具體進展。嘉義市長參選人張啓楷今（15）日偕同藍白立委召開記者會，痛批民進黨嘴上支持嘉義輕軌，實際卻讓計畫一再卡關，要求中央立即核定計畫及經費，別再讓嘉義市民苦等。張啓楷、台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍、副總召王安祥、立委劉書彬，以及國民黨立法院黨團書記長林沛祥、立委黃健豪、林倩綺，今日共同召開「嘉義輕軌卡關 民進黨、王美惠別搞軌」記者會，要求行政院兌現承諾，儘速推動嘉義高鐵聯外軌道建設。陳清龍表示，張啓楷重返立法院，就是要替嘉義人討回遲到21年的交通正義。交通建設是城市發展的命脈，但全台各縣市高鐵站中，至今只有嘉義站缺乏聯外軌道運輸，令人質疑「難道嘉義人是二等公民嗎？」陳清龍向中央提出三問，包括行政院承諾的嘉義輕軌究竟何時兌現？卓榮泰承諾由中央負擔的372億元工程經費何時核定？民進黨立委王美惠又替嘉義爭取了什麼？他強調，民眾黨團將提出具體提案，要求行政機關提出興建時程、經費規劃及工程進度，不容許中央再讓嘉義無止境等待。林沛祥表示，卓榮泰曾公開承諾推動嘉義高鐵聯外軌道建設，如今卻遲遲看不到具體進度，行政院難道又只剩下「持續努力」、「積極研議」及「再做評估」？他直言，「承諾不是煙火，放完就沒了；承諾是契約，說出口就要做到。」林沛祥指出，嘉義輕軌攸關地方產業發展、青年返鄉、觀光能量及區域均衡，如果地方只能繼續等待，所謂的「均衡發展」，最後只會變成「均衡等待」。人民要的是開工、不是開會，要的是工程、不是公文；若連行政院長公開承諾的重大建設都能一拖再拖，今天跳票一條輕軌，明天又會跳票什麼？黃健豪表示，嘉義不僅是國人前往阿里山旅遊的重要門戶，隨著重大產業陸續進駐，聯外交通需求也持續增加。然而，中央政府年度總預算已突破3兆元，檢視交通部今年度、明年度及未來數年的預算，卻始終未編列嘉義輕軌相關可行性研究、綜合規劃及新建工程經費；即使鐵道局預算大幅增加，也完全看不到嘉義輕軌。黃健豪質疑，卓榮泰公開承諾推動嘉義輕軌，如今卻連預算都沒有，「沒有預算，再多承諾都只是空話。」行政院與交通部應儘速將嘉義輕軌納入正式計畫及預算，別讓嘉義從「希望之城」變成「等待之城」。張啓楷指出，高鐵嘉義站聯外軌道建設早在21年前就獲行政院核定，當年因運量不足，才先以BRT作為過渡方案；如今高鐵嘉義站與台鐵合計年運量已突破1400萬人次，超過當年設定的1200萬人次門檻，加上台積電、嘉義科學園區、故宮南院及華泰Outlet等重大建設陸續到位，興建聯外軌道的條件早已成熟。張啓楷表示，嘉義市長黃敏惠、跨黨派議員及84位里長共同連署爭取輕軌，嘉義市政府也已完成可行性研究並獲地方議會通過，計畫送交中央後卻一路卡關，令人無法接受。張啓楷也點名同樣宣布參選嘉義市長的王美惠，2020年競選立委時，第一項政見就是「爭取興建嘉義輕軌、完善高鐵與台鐵路網」，但黃敏惠日前率里長北上向行政院爭取輕軌經費未果、當場落淚，卻未見王美惠替嘉義發聲。他質問，「你的立委政見是拿來騙票的嗎？」張啓楷進一步指出，嘉義市警察局及消防局日前轉貼黃敏惠爭取輕軌建設的貼文，王美惠卻以違反行政中立為由，提案刪凍警政署及消防署預算。他質疑，地方推動中央早已承諾的重大交通建設，何來違反行政中立？並批評王美惠「之前在立院打警察，現在又用預算打壓警察」。張啓楷向王美惠及中央提出四問，包括競選時承諾爭取嘉義輕軌是否只是騙票？黃敏惠多次向中央爭取372億元工程經費，王美惠為何沒有替嘉義發聲？為何以警消推動嘉義輕軌為由刪凍預算？行政院究竟還要讓嘉義人再等多久？張啓楷提出兩大訴求，要求中央立即核定嘉義高鐵聯外軌道建設，並兌現由中央全額負擔372億元工程經費的承諾，別再讓嘉義成為全台唯一沒有高鐵聯外軌道系統的城市。林倩綺表示，隨著嘉義科學園區啟動、台積電先進封裝測試基地及智慧產業陸續進駐，嘉義已成為「大南方新矽谷」的重要節點，高鐵聯外軌道更是支撐科技產業、人才通勤及區域發展的重要國家級建設。行政院應儘速公布建設時程及372億元經費編列規劃，並成立中央、地方及立法院三方協調平台，定期公開進度，避免大南方新矽谷淪為「只有產業布局、沒有交通配套」的半套政策。劉書彬則指出，嘉義市屬第四級財政能力縣市，更需要中央支持；目前嘉義高鐵聯外軌道已符合交通部推動軌道建設條件，加上嘉義科學園區、故宮南院及台積電等重大建設陸續到位，中央沒有理由繼續拖延。針對中聯油致癌油事件，張啓楷會後受訪表示，卓榮泰稱將處理「不適任官員」，看起來是要由衛福部長石崇良承擔責任，但毒油事件延燒數月，正是因衛福部報告遭卓榮泰一句「應再考慮」擋下，「最該下台的不就是卓榮泰嗎？」張啓楷最後喊話，卓榮泰應先兌現承諾，核定由中央負擔372億元的嘉義高鐵聯外軌道建設經費，「核定完再下台！」