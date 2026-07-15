2026世界盃足球賽進入最後準決賽，今（15）日西班牙先以2比0擊敗法國，明（16）日輪到英格蘭與衛冕軍阿根廷爭奪冠軍戰門票。這場賽事被視為梅西在世界盃最後一舞的重要一戰，也是兩國宿敵再度碰頭的精彩對戰。《NOWNEWS今日新聞》整理了2026世界盃足球賽準決賽英格蘭對阿根廷的直播、轉播、線上看平台以及賽事重點，提供給球迷一覽。
世界盃準決賽「英格蘭vs阿根廷」文字／直播／轉播／線上看平台
📍線上平台
Hami Video「Hami足球1台」（凌晨2時30分開播，正式開賽時間為凌晨3時）
愛爾達體育台「愛爾達體育1台」（凌晨2時30分開播，正式開賽時間為凌晨3時）、「ELTA體育MAX 9加長無廣告版」（凌晨1時40分開播）
📍中華電信MOD
愛爾達體育1台（CH200）
愛爾達體育2台（CH201）
愛爾達體育3台（CH202）
愛爾達體育4台（CH203）
📍電視平台
東森電視
台視／台視主頻（有線電視CH8／CH7、數位電視CH15）
📍文字即時戰況
FIFA官方App：提供即時比分、先發名單、賽程與數據資訊。
FIFA官網戰績表：可查詢分組排名、晉級樹與各隊戰績，方便賽後快速掌握最新戰況。
世界盃準決賽「英格蘭vs阿根廷」賽事看點
阿根廷在準決賽勝負關鍵在於中場掌控力，由帕雷德斯（Leandro Paredes）、德保羅（Rodrigo De Paul）、恩佐（Enzo Fernandez）與麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）組成的中場負責控制節奏、串聯攻勢，並為梅西（Lionel Messi）製造機會。阿根廷擅長以穩固防守和耐心控球消耗對手，再靠梅西或艾瓦雷茲把握機會一擊致命，但若梅西遭嚴密封鎖，球隊進攻創造力也將受到影響。
英格蘭則希望以快速進攻壓制阿根廷，利用薩卡（Bukayo Saka）、戈登（Anthony Gordon）的邊路突破及貝林漢姆（Jude Bellingham）的跑動製造威脅，同時發揮定位球優勢，透過賴斯的傳中與凱恩的禁區把握能力爭取進球。球隊進攻方式多元、板凳深度充足，但必須避免被阿根廷拖入慢節奏的消耗戰。
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📍線上平台
Hami Video「Hami足球1台」（凌晨2時30分開播，正式開賽時間為凌晨3時）
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世界盃準決賽「英格蘭vs阿根廷」賽事看點
阿根廷在準決賽勝負關鍵在於中場掌控力，由帕雷德斯（Leandro Paredes）、德保羅（Rodrigo De Paul）、恩佐（Enzo Fernandez）與麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）組成的中場負責控制節奏、串聯攻勢，並為梅西（Lionel Messi）製造機會。阿根廷擅長以穩固防守和耐心控球消耗對手，再靠梅西或艾瓦雷茲把握機會一擊致命，但若梅西遭嚴密封鎖，球隊進攻創造力也將受到影響。
英格蘭則希望以快速進攻壓制阿根廷，利用薩卡（Bukayo Saka）、戈登（Anthony Gordon）的邊路突破及貝林漢姆（Jude Bellingham）的跑動製造威脅，同時發揮定位球優勢，透過賴斯的傳中與凱恩的禁區把握能力爭取進球。球隊進攻方式多元、板凳深度充足，但必須避免被阿根廷拖入慢節奏的消耗戰。
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