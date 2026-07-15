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佀廣洋危機一步錯、步步錯？羅友志狠嗆徐巧芯：有夠笨的笨

桃園市議員參選人、國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，因學生時期霸凌、簽賭等風波持續延燒，日前已宣布放棄國民黨提名。藍委徐巧芯也藉機將矛頭轉向高雄市長參選人賴瑞隆，質疑他兒子也涉霸凌爭議，是否也該放棄民進黨提名？不過，資深媒體人羅友志示警，這樣的操作恐怕適得其反，根本是在激怒「把我們年輕人當笨蛋？」的選票。羅友志日前曾表示，既然外界曾要求賴瑞隆針對相關爭議出面說明，佀廣洋也應採取相同標準處理，包括召開記者會對外澄清。然而，佀廣洋不僅沒有依照這樣的方式，最後甚至直接宣布放棄國民黨提名，他認為這樣的危機處理比預期更糟，不僅無法止血，反而會拖累同黨其他參選人的選情。「我處理不了你，我讓你對手強大！」羅友志分析，年輕選民往往對政治事件有自己的判斷，如果對特定政治人物或政黨失望，可能乾脆把選票投給對手。他直指，這樣的情況與前高雄市長韓國瑜參選總統時相似，不少青年選民最後轉而將票投給蔡英文。至於徐巧芯質疑賴瑞隆是否也應放棄民進黨提名，羅友志更怒轟這是「有夠笨的笨」，此舉根本是在激怒「把我們年輕人當笨蛋？」的選票。他感嘆，整起事件從危機處理到政治攻防可說是「一步錯、步步錯」，原本並不需要搞到這般田地。佀廣洋13日晚間發布聲明表示，自宣布參選以來，社會各界針對其學生時期的言行提出許多批評與質疑，甚至將他形容為「無惡不赦的壞孩子」，雖然其中有不少與事實不符，但他仍願意以負責任的態度致歉與澄清。為避免個人事件造成黨內同志及長官困擾，也不影響整體選戰布局，因此決定放棄國民黨提名，未來仍將持續走入基層、傾聽民意，以謙卑態度反省檢討，並感謝支持者一路以來的鼓勵與支持。