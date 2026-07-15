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日本北海道江別市2024年發生一名男大生遭多人圍毆致死案件，震驚日本社會，近期該案展開法庭審理，當時不幸身亡長谷知哉因與女友分手，竟遭女友烙人在公園內集體施暴，不僅遭凌虐且財物也被洗劫，整起犯行近日在法庭上被揭露。根據北海道放送與富士電視台報導，長谷向女友八木原亞麻提出分手後，八木原與女性好友川村葉音（現年21歲）訴苦，川村找來當時還在念高職的男友和其他青少年共4人，將長谷約到該公園後不斷對他拳打腳踢，長谷的頭部遭重擊、腰椎骨折，衣服也被脫光，青少年甚至用打火機燒他的頭髮等體毛，凌虐他整整2小時，並奪走他的財物。自今年7月13日起，主嫌川口侑斗（案發時18歲，法律列為「特定少年」）與另一名案發時17歲的少年正式受審。14日，已被判刑的共犯川村葉音（21歲）作為證人出庭，揭露了現場令人髮指的施暴細節。起訴書指出，2名男子涉嫌於2024年10月與另外4名男女共謀，在江別市的公園內對大學生長谷知哉施暴，並強奪其提款卡等財物，不斷毆打導致長谷因外傷性休克死亡，兩人被控強盜致死等多項罪名。在13日的庭審結束前，審判長高杉昌希宣布，在14日的證人詰問程序中，另一名已被判刑的被告川村葉音（21歲）將作為檢方證人出庭作證。川村被告在先前的裁判員裁判（國民法官參審）中已被判處有期徒刑30年，目前正在上訴中。川村葉音在先前進行的庭審程序中，被法官與檢方追問為何在現場沒有阻止這場慘無人道的暴行時，她將責任全丟給自己找來的主嫌，「因為當時主嫌（18歲男子）情緒完全失控，我非常害怕。我覺得如果讓他更生氣，我自己可能也會被毆打。」對於為何要強奪受害者長谷財物，川村則稱，「那是因為男生（主嫌）突然大喊『衣服沾到血了啦，給我賠償！』，隨後整個事態就演變成強行搶錢。」當川口的辯護律師詢問川口在團夥中扮演的角色時，川村回答：「他是領頭羊般的存在。像是要去哪裡之類的，都是由他來決定，是整個群體的核心人物；她進一步指出，自己當時的交往對象（案發時17歲的少年）在川口面前也有所畏懼，甚至在川口沒有駕照的情況下，男友仍將車輛借給川口，也是因為「不敢拒絕」。報導提到，在施暴現場，川口展現了絕對的支配欲。川村證稱，川口當時命令另一名已被判刑的共犯瀧澤海裕（案發時18歲）對受害者實施「騎士踢（飛踢）」，隨後也對川村本人下達命令：「換妳上！」，強迫她踹受害者。川村被告除了證實川口平日的霸道作風外，也首度揭露了死者前女友——被告八木原亞麻（21歲）在現場扮演的推波助瀾角色。根據證詞，當時受害者長谷先生在遭受執拗的集體暴行後，曾不斷向眾人求饒道歉。然而，八木原被告卻冷血地表示：「我不想原諒他，繼續打！」川村指出，正是這句話，導致現場施暴愈發失控。起訴書提到，主嫌等人更出言恐嚇：「把東西全部交出來，全部！」、「信用卡也拿來！」，並在施暴後奪走受害者的現金及卡片，最終導致長谷因外傷性休克死亡。隨後，嫌犯等人還使用奪來的信用卡詐購香菸等商品，並持金融卡從ATM盜領了12萬7,000日圓現金。因此，涉案人等被控強盜致死、詐欺及竊盜等多項罪嫌。本案預計將於今年（2026年）8月7日正式宣判。