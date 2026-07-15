美國與伊朗再度爆發軍事衝突，引發全球金融市場劇烈震盪。美股13日全面收黑，費城半導體指數重挫619點、跌幅超過4.5%；亞洲市場14日也遭到波及，台股盤中一度暴跌逾1600點，失守44000點關卡，韓國股市更觸發熔斷機制。外媒分析指出，原本支撐全球股市多頭行情的樂觀氛圍正面臨考驗，目前已有五大風險警訊同步浮現。
根據《Financial Review》報導指出，市場目前面臨的五項主要風險，包括荷姆茲海峽局勢升溫、利率上行預期加劇、科技巨頭大舉發債、韓國半導體股劇烈震盪，以及SpaceX股價快速回落，顯示全球市場正進入更高波動階段。
荷姆茲海峽局勢升溫
首先，隨著美伊衝突升高，美國總統川普宣布重新封鎖荷姆茲海峽，並表示美方將成為海峽的「守護者」，阻止伊朗船隻通行，甚至考慮向過往船隻收取安全通行費，同時揚言將對伊朗採取更強硬的軍事行動。市場憂心，一旦這條全球最重要的能源運輸航道持續陷入緊張，恐進一步衝擊全球供應鏈與金融市場。
受此影響，布蘭特原油價格一度飆升近10%，創下近年來最大單日漲幅。市場人士指出，目前全球戰略石油儲備的緩衝空間已明顯縮小，若中東局勢持續惡化，油價仍有進一步上漲空間，進而推升通膨壓力。
利率上行預期加劇
能源價格走高也迅速反映至債券市場。美國10年期公債殖利率重新站上4.6%，市場對聯準會（Fed）進一步升息的預期同步升溫。Fed理事華勒（Christopher Waller）表示，若即將公布的通膨數據未見降溫，升息仍是政策選項之一。交易員目前預估，Fed本月升息機率已升至42%，年底前累計升息兩次的機率，也由月初的34%攀升至56%。
科技巨頭發債
另一方面，AI熱潮雖持續帶動科技企業投資，但也讓企業負債快速增加。報導指出，包括Meta、亞馬遜（Amazon）、Alphabet、甲骨文（Oracle）等大型科技公司，今年為支應AI基礎建設，累計已發行約2440億美元公司債，遠高於去年全年的1080億美元，也大幅超越2024年的170億美元。市場開始擔憂，若AI資本支出持續擴大，債券市場未來恐需承接更多融資需求，進一步壓抑科技債表現。
韓國市場暴跌
AI概念股近期也出現轉弱跡象。韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）因槓桿交易引發股價盤中一度重挫逾16%，韓國交易所甚至一度暫停交易，以穩定市場秩序。由於韓國市場融資交易及槓桿型ETF比重較高，市場擔心跌勢恐進一步擴散至全球半導體族群，包括美光（Micron）、英特爾（Intel）、邁威爾科技（Marvell）及晟碟（Sandisk）等晶片股同步承受賣壓。
SpaceX股價回落
此外，近期備受市場矚目的SpaceX，在上市不到5週後也出現明顯回檔。該股自每股135美元發行價一路攀升至202美元高點，但13日盤中最低跌至136.98美元，終場收在139.14美元，較高點回落約35%。報導指出，若股價後續跌破發行價，恐對市場投資信心造成進一步衝擊。
目前投資人尚未全面陷入恐慌，但隨著地緣政治風險升高、能源價格攀升、升息預期轉強，以及AI概念股與科技股出現修正，多項不利因素正同步考驗全球股市多頭行情，未來市場波動恐持續加劇。
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荷姆茲海峽局勢升溫
首先，隨著美伊衝突升高，美國總統川普宣布重新封鎖荷姆茲海峽，並表示美方將成為海峽的「守護者」，阻止伊朗船隻通行，甚至考慮向過往船隻收取安全通行費，同時揚言將對伊朗採取更強硬的軍事行動。市場憂心，一旦這條全球最重要的能源運輸航道持續陷入緊張，恐進一步衝擊全球供應鏈與金融市場。
受此影響，布蘭特原油價格一度飆升近10%，創下近年來最大單日漲幅。市場人士指出，目前全球戰略石油儲備的緩衝空間已明顯縮小，若中東局勢持續惡化，油價仍有進一步上漲空間，進而推升通膨壓力。
利率上行預期加劇
能源價格走高也迅速反映至債券市場。美國10年期公債殖利率重新站上4.6%，市場對聯準會（Fed）進一步升息的預期同步升溫。Fed理事華勒（Christopher Waller）表示，若即將公布的通膨數據未見降溫，升息仍是政策選項之一。交易員目前預估，Fed本月升息機率已升至42%，年底前累計升息兩次的機率，也由月初的34%攀升至56%。
科技巨頭發債
另一方面，AI熱潮雖持續帶動科技企業投資，但也讓企業負債快速增加。報導指出，包括Meta、亞馬遜（Amazon）、Alphabet、甲骨文（Oracle）等大型科技公司，今年為支應AI基礎建設，累計已發行約2440億美元公司債，遠高於去年全年的1080億美元，也大幅超越2024年的170億美元。市場開始擔憂，若AI資本支出持續擴大，債券市場未來恐需承接更多融資需求，進一步壓抑科技債表現。
韓國市場暴跌
AI概念股近期也出現轉弱跡象。韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）因槓桿交易引發股價盤中一度重挫逾16%，韓國交易所甚至一度暫停交易，以穩定市場秩序。由於韓國市場融資交易及槓桿型ETF比重較高，市場擔心跌勢恐進一步擴散至全球半導體族群，包括美光（Micron）、英特爾（Intel）、邁威爾科技（Marvell）及晟碟（Sandisk）等晶片股同步承受賣壓。
SpaceX股價回落
此外，近期備受市場矚目的SpaceX，在上市不到5週後也出現明顯回檔。該股自每股135美元發行價一路攀升至202美元高點，但13日盤中最低跌至136.98美元，終場收在139.14美元，較高點回落約35%。報導指出，若股價後續跌破發行價，恐對市場投資信心造成進一步衝擊。
目前投資人尚未全面陷入恐慌，但隨著地緣政治風險升高、能源價格攀升、升息預期轉強，以及AI概念股與科技股出現修正，多項不利因素正同步考驗全球股市多頭行情，未來市場波動恐持續加劇。