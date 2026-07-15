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要求道歉並質疑做人情、掩蓋 謝龍介和卓榮泰暴吵

卓榮泰酸看不懂報告內容 謝龍介：不然來場中文比賽？

致癌油流入市面風波持續延燒，行政院長卓榮泰昨（14）日赴立法院進行「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」專案報告，並表示「深切地自我檢討跟反省」。後續輪到國民黨立委謝龍介質詢時，頻頻要求卓榮泰再道歉，卓榮泰反嗆謝龍介，「今天是專案道歉嗎？你說我掩蓋，你要不要道歉？」2人激烈交鋒，火藥味十足。卓榮泰昨下午進行專報前，就被在野黨立委集體高聲抗議、要求道歉。謝龍介質詢時，一上台就要卓榮泰「勇敢面對」，後續更大聲表示「你說你深感遺憾，全國人民在等你一個道歉，到今天沒有一個官員和人民道歉！」，而卓榮泰說「我剛有說深感遺憾，還要深刻檢討和反省」，但謝龍介仍不領情，持續表示「你有沒要道歉？很簡單啦，你不用說一堆有的沒的，我站在這裡問你，有沒有需要道歉？你到現在還不道歉就對了？」謝龍介更伸手指著卓榮泰怒嗆，「應該報告的都報告完了，是你道歉的態度沒出來！台灣人不能原諒，油都吃進肚子裡！」卓榮泰也在對面激動表示，「那你一開始說我掩蓋、跟業者要好，你要不要道歉？」謝龍介隨即回嗆，「誰跟你說的？蛤？誰說的？你說話的態度就讓我覺得你跟業者要好，還給他誇獎！」，這句話引卓榮泰怒譏，「所以你對中文的解釋，有問題！」謝龍介則說，「好啊那我們來場中文比賽」，卓榮泰回應，「不用，我贏不過你的布袋戲」。接著，謝龍介堅持表示，「你今天不道歉，賴總統2次說該查辦就查辦、該下架都下架，你們都不說！當事人已經認罪，給台灣人吃黑心油，還要顧慮公司經營權之爭，才掩蓋？」針對指控，卓榮泰說，「事情發生的七月一號到三號，你要我每天跟媒體講話，還是去查證消息？後面就下架，沒查出來嗎？我不需要做什麼人的人情！至於重新上架，委員你知道什麼叫做預防性下架嗎？什麼叫做強制下架？報告的第二頁下面一行，你再看一下好嗎？原來你對文字的造詣是這樣？我再怎麼解釋，你也聽不進去，自以為是！不聽人解釋！全面性預防下架，等待檢驗合格，具備證書，經主管機關同意」。