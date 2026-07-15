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2026年MLB美國職棒明星賽在費城人主場市民銀行球場登場，美聯明星隊展現壓倒性投打表現，以4：0完封國聯明星隊，拿下第96屆明星賽勝利。美聯投手群全場只讓國聯敲出3支安打，寫下近年明星賽少見的壓制內容；打線方面，紐約洋基外野手貝林傑（Cody Bellinger）首局就敲出2分打點安打，隊友萊斯（Ben Rice）也補上1分打點安打，美聯開賽就取得3分領先，最終一路守住勝果。貝林傑與萊斯首局聯手建功，也成為美聯奪勝關鍵，拿下明星賽MVP殊榮。本場美聯開局就掌握攻勢，面對費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez），美聯在首局靠著連續攻勢打破僵局。太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Álvarez）敲安後，運動家捕手蘭吉利爾斯（Shea Langeliers）獲得保送，隨後跑者推進上壘，讓貝林傑在滿壘情況下上場打擊。貝林傑沒有浪費機會，敲出帶有2分打點的一壘安打，幫助美聯取得2：0領先。接著同樣來自洋基的萊斯也補上1分打點安打，讓美聯首局就取得3：0優勢。桑契斯本季表現穩定，例行賽前20場先發中僅4場失超過2分，因此這個首局失分也顯得格外意外。相比美聯打線早早開張，國聯全場幾乎找不到突破口。美聯投手群此役輪番上陣，成功壓制國聯豪華打線，只讓對手敲出3支安打，最終完成4：0完封。根據Stathead數據，這是自2013年以來，首次有聯盟在明星賽中被限制在3安或更少。明星賽通常被視為打者展示火力的舞台，但本場美聯投手群完全主導節奏，讓國聯即使坐擁主場優勢，也無法串聯攻勢。國聯打線不只沒有得分，連長打與大局機會都相當有限，整場比賽始終被美聯壓著打。美聯在首局取得3分領先後，後續雖然攻勢不算密集，但仍在第7局追加保險分。芝加哥白襪三壘手瓦加斯（Miguel Vargas）轟出陽春全壘打，把比分擴大為4：0，也讓國聯反撲難度更高。這發全壘打也替美聯勝利補上最後亮點。從首局貝林傑、萊斯連續打點，到瓦加斯後段開轟，美聯雖然全場不是靠大量安打取勝，但每次關鍵攻勢都能有效轉換成分數。反觀國聯，即使擁有地主費城球迷支持，仍無法突破美聯投手封鎖。