韓國天團BIGBANG迎接出道20週年，正式公開全新世界巡演名稱《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR <XX:COSMOS>》，而「XX:COSMOS」全是成員取名，亦即過去與未來的自己，全部場次也定案，規模擴大至全球19座城市、共33場演出，而2027年2月27日、28日的高雄世運場確定是終場，GD、太陽、大聲把最後一場留給台灣！
BIGBANG演唱會名稱公開！成員一起取名XX:COSMOS
BIGBANG這次不只公開正式巡演名稱，也揭曉XX:COSMOS取名過程，XX:COSMOS是象徵BIGBANG一路走過的20年歲月，以及未來將持續展開的新旅程，而這些名稱都是GD、太陽、大聲提出的想法。
YG也說明：「『XX』代表迎接出道20週年的BIGBANG所走過的時間，『COSMOS』則分別蘊含連結、關係與延續性的宇宙概念。」並表示：「就如同COSMOS所代表的『存在於過去與現在，也將存在於未來的一切』，象徵BIGBANG過去20年寫下的音樂旅程，以及與粉絲一起創造的時光。」
《XX:COSMOS》是BIGBANG相隔約9年，再度以團體名義展開大規模世界巡演，除了將集結〈謊言〉、〈一天一天〉、〈FANTASTIC BABY〉、〈BANG BANG BANG〉等橫跨不同世代的經典歌曲，也將把20年累積的音樂、舞台與故事重新濃縮進演唱會，帶著粉絲一起回望過去，再走向下一段旅程。
其中台灣更一次獲得北、高兩座城市共4場演出，BIGBANG將於今年10月10日、11日首度站上台北大巨蛋，接著於2027年2月27日、28日移師高雄世運主場館，而該場也是這次《XX:COSMOS》的最後一場，光看場地規模就知道這次不是普通回歸，而是BIGBANG把整個宇宙搬來台灣。
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BIGBANG這次不只公開正式巡演名稱，也揭曉XX:COSMOS取名過程，XX:COSMOS是象徵BIGBANG一路走過的20年歲月，以及未來將持續展開的新旅程，而這些名稱都是GD、太陽、大聲提出的想法。
YG也說明：「『XX』代表迎接出道20週年的BIGBANG所走過的時間，『COSMOS』則分別蘊含連結、關係與延續性的宇宙概念。」並表示：「就如同COSMOS所代表的『存在於過去與現在，也將存在於未來的一切』，象徵BIGBANG過去20年寫下的音樂旅程，以及與粉絲一起創造的時光。」
《XX:COSMOS》是BIGBANG相隔約9年，再度以團體名義展開大規模世界巡演，除了將集結〈謊言〉、〈一天一天〉、〈FANTASTIC BABY〉、〈BANG BANG BANG〉等橫跨不同世代的經典歌曲，也將把20年累積的音樂、舞台與故事重新濃縮進演唱會，帶著粉絲一起回望過去，再走向下一段旅程。
其中台灣更一次獲得北、高兩座城市共4場演出，BIGBANG將於今年10月10日、11日首度站上台北大巨蛋，接著於2027年2月27日、28日移師高雄世運主場館，而該場也是這次《XX:COSMOS》的最後一場，光看場地規模就知道這次不是普通回歸，而是BIGBANG把整個宇宙搬來台灣。