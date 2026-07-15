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日本知名娛樂媒體modelpress與東京女孩律動（TGC）主辦的年度賽事「2026年高中新生小姐大賽」，14日公布社群媒體評選結果，共選出8位決賽選手，晉級名單為詩織、優香、安娜、雛、胡桃、美佐惠、莉安與真琴，最終總冠軍將於7月29日在東京羽田Zepp舉行的「TGC teen 2026 summer」活動上公布。這項賽事的評選期間為7月1日至12日，共歷經8項審查，包括內容審查、直播表現審查、社群投票數、頁面瀏覽數、轉發數、自我介紹審查、東急廣場澀谷公關審查以及綜合積分，最終從眾多參賽者中選出8強晉級決賽。值得留意的是，整體評選機制較偏重社群媒體聲量與內容產出能力，並非傳統的外貌走秀式選美。除了「高中新生小姐大賽」外，主辦單位同期還舉辦「高中新生先生大賽」（評選對象為高中一年級男學生）、「初中新生小姐大賽」與「初中新生先生大賽」（評選對象分別為國中一年級女、男學生），四項賽事的總冠軍都將於7月29日的「TGC teen 2026 summer」活動上同步揭曉。「高中新生小姐大賽」被視為本戰「女子高中生小姐大賽」的前哨賽事，過去已發掘出不少後續活躍於演藝圈的人才。例如2025年度總冠軍南里，後續也拿下「女子高中生小姐大賽」總冠軍；人氣YouTuber中町彩同樣是這項賽事出身。本戰「女子高中生小姐大賽」歷屆選手中，包括在戀愛實境節目《今天，喜歡你嗎？》中備受矚目的村谷春奈、米澤莉亞，以及偶像團體CUTIE STREET成員增田彩乃、梅田美優等，都曾透過這條選拔路線嶄露頭角，逐步跨入主流演藝圈。根據主辦單位公開資訊，晉級決賽的選手將在東京進行為期數週的培訓課程，內容涵蓋舞蹈、聲樂與表演訓練，相關住宿、交通與課程費用皆由主辦單位全額負擔，且明訂培訓期間平日仍可正常返校上課，顯示這項賽事已具備一定的營運規模與制度化流程。