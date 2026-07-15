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▲2026晶華夏季旅展線上線下同步開展，人氣票券最低52折起。（圖／台北晶華提供）

▲每張售價2200元的明星商品「雲朗聯合住宿券」，可入住集團的翰品系列，圖為高雄翰品酒店。（圖／高雄翰品酒店提供）

▲各家旅行社針對韓國、日本都推出優惠行程。（圖／美聯社／達志影像）

「2026台北國際夏季旅展」7月17日至20日將於世貿一館登場！夏季旅展每年吸引近30萬人潮熱情參與，今年邁入11週年，展場集結國內外熱門行程、郵輪假期、豪華飯店等，共有800多個攤位。《NOWNEWS》整理飯店、航空公司、郵輪、旅行社必買內容，以及門票免費索取方式一次看。🟡「▪️線上線下同步開賣，祭出的超值住宿與餐飲票券。熱賣冠軍「環遊晶華集團聯合住宿券」每張3000元，，可自由組合入住集團旗下各家飯店。餐飲部分以義饗食堂52折的海陸雙人午餐券最搶眼，不到兩千元即可品享龍蝦與牛小排；另有套票、泰市場平日套票優惠等。▪️（每張3200元含早餐）。瑞穗天合雙人一泊二食10,999元起；新品牌天成逸旅-蝴蝶谷一泊三食7,099元起，兩館聯賣13,999元。朋趣露營一泊四食7,299元。旗下翠庭、PRIME ONE等餐券5.1折起。▪️人氣彩匯自助餐四人同行券「下午茶餐券」四人同行每人只要923元， 「午、晚餐券」每人最低只要1380元起；「超值美食通用券」一券即可兌換館內四大人氣餐廳11款精選餐點；住宿限時銷售最低29折起，「行政客房住宿券」每張7,699元起。展期間，同步推出限時快閃與滿額贈禮活動，每日限時開賣優惠價999元的「彩匯自助單人下午茶餐券」。▪️祭出超值優惠3.6折起！住宿首推平日住宿通用券4999元，可入住高級客房或加碼升等天際套房；全新改裝的金龍客房住宿券也首度以4.7折、每張7777元限量登場。餐飲方面，松鶴自助午晚餐與下午茶券7.5折起，並享買10送1快閃優惠。▪️推出聯合住宿券最低2815元起，福容美食通用券最低1,067元起。▪️仲夏舞曲住宿券，一泊二食41折；仲夏享樂券，泡湯/SPA/湯屋任選56折；晨意食足套券，半自助早餐吃到飽61折。▪️雲朗觀光集團推出包含線上旅展自即日起至7月21日舉行，共計販售14天；實體旅展則於7月17日至7月20日進駐台北世貿展覽1館。雲朗觀光表示，今年推出多款靈活配置且超值的商品，包含每張售價2200元的明星商品「雲朗聯合住宿券」，主打彈性使用與多館別配置，持券一張可雙人入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻、經典客房一晚，亦可加價400元入住品文旅礁溪文漾家庭房。持券兩張可升級入住君品酒店雅緻客房、持券三張可入住君品酒店行政客房，並享翰林軒VIP Lounge輕食飲料禮遇。持券五張可入住君品酒店君品套房，亦可入住雲品溫泉酒店尊榮山景客房，搭配丹彤早餐及晚餐各兩客。🟡「夏季旅展促銷優惠將至7月22日，打出精選航線 8折起，其中還主打台中-沖繩航線，單程未稅5760元起。而受到國人喜愛的日本，則有台北桃園-東京成田未稅價8832元、台北-福岡未稅價7488元，實際查詢，台北-東京甚至有來回含稅價只要1萬3988元之特惠價。，多項獨家合作優惠同步登場，限時打卡贈送爆米花。▪️夏季旅展搶先開賣MSC榮耀號基隆出發的全新航次，並祭出限時早鳥優惠。涵蓋聖誕、跨年與寒假的「2026冬季航次」現場報名付訂，即可享每房現折6000元並加碼送精美成交禮。熱門的「2027春季航次」，報名付訂可享每房現折1萬元的超值早鳥價，或是選擇指定內艙二人房「第二人半價」的限時好康（兩項優惠恕不併用）。▪️首度公開探索星號秋季航程優惠「買 4 晚享 5 晚」、夏季航程「第 3 人 0 元」、全台唯一郵輪敬老優惠及「 The Palace 皇宮」套房體驗價第 2 人半價等多重優惠；星夢郵輪雲頂夢號也將同步加入旅展促銷，推出新加坡出發航程，同房第 2 – 4 人艙房費只要10元。▪️持台灣護照赴菲律賓免簽證措施已正式宣布延長至2027年6月30日，無論是直飛馬尼拉、宿霧或克拉克都能隨時出發。菲律賓觀光部夏季旅展期間，現場祭出多項萬元起超值限定優惠，長灘島精選行程每人2萬1400元起、兩人即可成行，以及宿霧限時一口價2萬888元、加碼鯨鯊共游快速通關，邀旅客輕鬆預約頂級海島假期。🟡「▪️雄獅旅遊東南亞挪威郵輪翡翠號14日，獨家贈雙人台北-香港單程機票＋住宿，香港上船、新加坡下船，旅展價9萬6000元起。日本TANGRAM班尾滑雪5日，旅展價5萬9900元，現場最高再折 7000元。東南亞清倉特惠1萬2999元起，過年早鳥最高折3000元。日本暑假小孩最高省一萬，過年早鳥最高折3000元。長線早鳥享優惠，秋冬第二人減1萬5000元，過年第二人折1萬。▪️日本、東南亞通通免2萬，泰國曼谷5日 只要1萬7900元起，韓國釜山5日 只要 1萬9900元起。秋日賞楓超前卡位，楓戀釜慶5日只要1萬7999元起。2027春節寒假，最高省1萬5千元。▪️跟團出國「萬元有找」！九月連假出國最低1萬3900元起，日韓賞楓最低1萬7800元起，自由行每人最高折3000元，Club Med商品折2000元，全球機票、訂房88折起。▪️推出「抗漲一口價」驚喜專案，包含特惠沖繩4日1萬9999元、五星泰新鮮6日1萬7900元、伴自由德捷6日5萬9900元。🟡「1、非會員：先註冊成為會員即可免費索取2、會員：輸入電子郵件與密碼登入後即可索取日期：2026年07月17日-2026年07月20日活動地點：台北世貿一館