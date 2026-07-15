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120代幣賣85元？眾質疑「1代幣=0.7元」算不攏

▲LINE代幣換算新台幣比一比，圖為iOS系統價格。（圖／AI生成／記者黃韻文監製）

LINE官方回應：受App Store價格帶限制

▲LINE新增多個代幣購買級距，圖為iOS購買LINE代幣價目表。（圖／手機截圖）

2026年LINE貼圖漲價一次看 代幣、台幣最新價格

商品項目 舊價格 目前價格 漲幅 官方有聲貼圖 （包含音樂貼圖） 100代幣 130代幣 漲30% 官方貼圖 （有聲貼圖以外） 100代幣 120代幣 漲20% 官方表情貼 100代幣 120代幣 漲20% 原創靜態貼圖 50代幣 70代幣 漲40%

商品項目 舊價格 目前價格 漲幅 官方有聲貼圖 （包含音樂貼圖） 新台幣60元 新台幣78元 漲30% 官方貼圖 （有聲貼圖以外） 新台幣60元 新台幣72元 漲20% 官方表情貼 新台幣60元 新台幣72元 漲20% 原創靜態貼圖 新台幣30元 新台幣42元 漲40% 原創靜態表情貼 新台幣40元 新台幣42元 漲5%

LINE貼圖已於2026年7月1日開始調漲售價，包含官方貼圖、原創貼圖及表情貼等多項商品都在調整範圍內，最高漲幅高達40%。然而，隨著新價格上線，不少細心消費者發現，實際購買代幣的金額與過去長期「1代幣等於0.7元」換算基準不符，甚至引發「被多收錢」的溢收疑慮。對此，LINE官方發出最新公告回應，解釋App Store等平台有固定的「價格帶」機制，因此部分代幣面額的實際結帳金額，會與換算每代幣約0.7元出現些微差異。在這次漲價潮中，LINE貼圖小舖新增多個代幣購買級距，包括35元買50代幣、49元買70代幣、70元買100代幣、85元買120代幣、90元買130代幣、105元買150代幣、140元買200代幣。有消費者質疑，換算下來，並不如以往「1代幣＝0.7元」的行情，像是120代幣理論價格應為84元（120×0.7），但手機App內實際售價卻是85元，讓用戶質疑被多收1元。不過130代幣理論價格應為91元（130×0.7），但實際售價僅90元，反而比換算行情便宜1元。定價邏輯讓眾人感到困惑，甚至有人懷疑LINE官方是否在特定面額溢收費用。針對用戶質疑，LINE官方澄清指出，換算出現微小差異，主要原因在於販售平台（如App Store）的固定價格帶限制。官方表示，App Store等平台有固定的「價格帶」機制，開發者無法自由設定任意售價，因此部分新增代幣面額的實際結帳金額，會與過去換算每代幣0.7元出現些微差異。LINE強調，一直致力於讓代幣換算價格維持接近每代幣0.7元的基準，也提醒用戶應以「結帳當下系統顯示的最終金額」為準。為了幫助讀者釐清漲價後的差異，《NOWNEWS》整理貼圖小舖（代幣）與LINE STORE（新台幣）的最新價格對照。