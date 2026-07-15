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香港金牌製片人施南生離世，讓演藝圈一片哀悼，蔡康永今（15）日發文追思這位改變他人生的伯樂，感性寫下：「當年的妳，做了一個有意思的小決定。」回憶兩人相識過程，並且分享這段被提攜的珍貴經歷。蔡康永透露，1994年施南生擔任香港電視台總監時，正在尋找新節目主持人，開出的條件為：「不要太洋也不要不洋，不要太小也不要太老，不要太好看也不要不好看。」最終相中當時還只是影評人、編劇的蔡康永，因而開啟他的主持人生。他回憶，施南生當時還要求他製作一檔介紹世界各國雜誌的節目，雖然題材冷門，但卻讓他用公費大量購買海外雜誌、請人翻譯內容，節目最後雖然停播，卻成了他踏入主持圈的重要起點。除了工作上的提攜，蔡康永也分享兩人私下互動，他說，施南生每次見面都會用力拍他的背，提醒他不要駝背，「據說她大力拍過很多人的背，但這一生沒有第二個人對我這樣做過。後來我一察覺自己駝背，就會想到施南生。」最令他心碎的是，日前才傳訊息拜託好友林青霞，希望她帶些點心到醫院探望施南生，沒想到短短3分鐘後，林青霞回覆的卻是施南生的訃聞，突如其來的消息讓他一度陷入恍惚，回到家後更對著家中的女神神像跪拜，感謝施南生當年替他打開主持世界的大門，讓他擁有今日的演藝人生。