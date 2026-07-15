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南韓記憶體股強勢反彈，加上力積電法說報喜帶頭衝，今（15）日台股記憶體族群大噴發，不僅力積電開盤強鎖漲停，來到76.1元，華邦電、晶豪科、鈺創也攻上漲停，而創見也漲逾9%，南亞科旺宏亦有6%以上漲幅，資金快速回流記憶體類股。力積電昨日法說會公布第2季營運結果。受惠產品平均銷售單價上揚及出貨量小幅增加，力積電第2季營收攀升至新台幣172.91億元，季增27%，毛利率28%，較第1季拉升18個百分點，稅後淨利32.91億元，每股純益0.76元。力積電上半年營收975.93億元，年增40%，毛利率20%，稅後淨利175.22億元，每股純益4.08元。全年資本支出約4.88億美元。力積電董事長黃崇仁公布力積電轉型成果，力積電投入晶圓堆疊開發長達6年，8片堆疊良率逾90%，而在矽中介層和矽電容方面都居領先地位，除通過英特爾EMIB認證，電源管理晶片和氮化鎵（GaN）也間接打入輝達（NVIDIA）供應鏈。他說，力積電可量產低階到高階記憶體產品，產品價值不輸主流市場。今年可望有不錯獲利，明年將會分紅給股東，至於股利多少，需視實際營運結果而定。力積電總經理朱憲國也提到，動態隨機存取記憶體（DRAM）缺口可延續到2027年，價格也將持續上漲；第2季記憶體營收占總營收比重已超過50%，隨著7月投片價調漲45%，預計11月產出，將進一步貢獻營收與獲利，記憶體營收比重也將提升。至於邏輯代工產能短缺，第3季需求與投片比是1.4倍，7月調漲8吋和12吋晶圓代工報價10%至15%。至於3D AI代工方面，12吋矽電容2027年規劃上萬片產能，8吋矽電容2027年也可達數千片規模，有關與美光合作PWF部分，朱憲國表示，預計今年底完成試產線設置，2027年第4季量產。力積電法說後，本土投顧預期今、明年EPS分別6.26元、6.39元，目標價則由65元上調為80元，也為力積電反彈行情注入強心針，今日一開盤跳空漲停鎖在76.1元價位，成交量更突破19萬張，截至上午11時51分仍是漲停鎖住，而華邦電、晶豪科、鈺創也相繼亮燈漲停，創見盤中也漲逾9%，旺宏、南亞科亦有6%以上漲幅，超過半根停板。