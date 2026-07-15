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國民黨立委王鴻薇5月份曾踢爆，陸軍司令部出9.8億的陣地式無人機反制系統標案，得標廠商創未來過去曾遭監察院糾正，明知創未來技術能力不足，無法達成預期效果，仍堅持辦理無人機反制系統委託研究案，當時兩度交貨驗收不及格，而近日第三次「補考」仍不及格，王要求國防部立刻和創未來解約，並追究相關人員失責，同時她也指控，創未來的股東有「綠友友」台南沈家「大亞電纜」。陸軍斥資9.8億採購26套國造自製無人機反制系統，但因廠商創未來無法達到「6公里偵獲、4公里外成功干擾」的要求，讓部分無人機穿越防線才被攔下，兩次驗收都被陸軍打「零分」，預計6月份國防部要再給創未來最後一次補考機會，不過6月底的補考，最終創未來驗收仍不符合標準。王鴻薇說，創未來從2024年起大量跨足無人機反制系統採購案，從2023年到2025年超過10億標案，從國防部、經濟部、農業部到國科會都有。而國防部「無人機反制系統委託研究案」，即便監察院糾正國防部「明知廠商技術能力不足，仍堅持辦理」還讓創未來做整合工作，最後也不意外的整合未成功。王鴻薇續道，但國防部還是執意繼續以9.8億無人機反制系統標案給「創未來」，而且這個直到上週案子驗收、複驗總共三次測試都不合格，現在面臨解約，離島無人機反制系統建置因此浪費了兩年多的時間，誰來負責。王鴻薇更指出，監察院糾正文寫得非常清楚，推薦廠商給國防部的就是經濟部，而時任經濟部長就是顧立雄太太王美花。另一方面，王美花在部長任內，國內所有水庫無人機反制系統採購總標案共12案，「創未來」拿了5案，總採購金額3579.02萬元，「創未來」拿了約2460萬，拿了將近6成8的經費。王鴻薇說，政商界皆知，賴清德早期在台南擔任立法委員及市長期間，和大亞電纜就建立了深厚關係。沈家幾兄弟中，就以大亞電纜副董事長沈尚邦和賴清德最熟，媒體公開都有報導。王鴻薇更指出，大亞集團旗下大亞創業投資、大亞創新投資持有「創未來科技」股票，帳面金額共約1.29億元，過去她就揭露，大亞集團旗下的「志光能源」就在台南七股打造了大型漁電共生案場「綠電賺飽飽」，如今光電賺完賺無人機，看來是準備轉進軍工再創高峰。難怪總統賴清德講到無人機預算，甚至數度激動說「不看僧面看佛面」、更連說3次「我不會放棄」。王鴻薇表示，支持無人機產業發展，只是從光電到無人機，每每都看到這些「綠友友」身影在其中，國家資源不應該獨厚綠友友。