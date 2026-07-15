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休士頓太空人台灣27歲右投鄧愷威因右膝扭傷被放進15天傷兵名單，近日已開始在小聯盟進行復健賽。根據《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）分析，鄧愷威本季投球局數已經接近生涯新高，加上他6月底曾坦言身體感到疲憊，因此傷癒歸隊後預計不會立刻回到固定先發輪值，而是轉回牛棚，可能擔任長局數後援、開局投手（又稱假先發），甚至成為「雙先發」配置中的一員。鄧愷威日前因右膝扭傷被太空人放進15天傷兵名單，球團原本曾將他下放3A糖城太空牛仔，但隨後撤銷這項下放操作，改為放進大聯盟傷兵名單。根據太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）先前說法，鄧愷威的傷勢不會影響傳接球，但仍需要一段時間休養與調整。《休士頓紀事報》報導指出，鄧愷威近期已在佛州複合聯盟展開復健流程，太空人也計畫讓他從原本先發角色轉回後援。鄧愷威最早可在7月17日後回到大聯盟名單，但實際歸隊時間仍要視復健進度與球隊投手調度而定。鄧愷威本季從牛棚出發，季中被拉進先發輪值，角色轉換幅度相當大。本季至今他出賽23場，其中10場先發，拿下4勝6敗、3次中繼成功，防禦率4.36，累積64局投球，送出63次三振，另有28次保送與7次觸身球，被打擊率為2成41，每局被上壘率（WHIP）1.36。羅姆在回覆讀者提問時指出，鄧愷威的投球局數已逼近個人生涯新高，這也是太空人必須考量的重點。鄧愷威過去雖有先發背景，但本季在大聯盟先從牛棚出發，之後又被推上先發輪值，對體能與恢復節奏都是考驗。加上他6月底已坦言感到疲憊，太空人若想讓他在下半季持續貢獻，回到牛棚會是較合理的安排。艾斯帕達先前已明確表示，鄧愷威從傷兵名單歸隊後，會以後援投手身分復出。羅姆進一步分析，鄧愷威很可能被安排在長局數牛棚角色，也就是在比賽中段吃下多局，協助保護先發與後段勝利組。不過，這不代表鄧愷威完全失去先發功能。羅姆認為，在這種定位下，鄧愷威仍可能擔任「開局投手」或「雙先發」的一員。所謂開局投手，是指球隊先派一名投手投前1至2局，再由長中繼接手；雙先發則是讓兩名具備多局能力的投手共同分擔一場比賽，藉此降低單一投手負擔，也能讓牛棚調度更有彈性。對太空人來說，這樣的安排有其現實考量。球隊本季先發輪值受到傷病與不穩定表現影響，投手戰力需要更多可變化的配置。《休士頓紀事報》近期也指出，太空人先發輪值表現起伏，交易大限前是否補強輪值已成為討論焦點。