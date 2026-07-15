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「妳卡到狐仙」話術誘騙 少女依指示關機失聯

議員質疑旅館管理漏洞 籲家長暑假提高警覺

新北市一對分別就讀國小、國中的表姊妹，日前瞞著大人離家後失聯，警方昨天在台中市一中街附近尋獲兩人，發現她們正與20歲周姓男網友共處旅館。台中市議員江和樹今（15）日爆料，周男是探險直播主，涉嫌以「狐仙佛牌」、自稱具有靈異體質等說法博取未成年少女信任，更宣稱11歲女童「卡到狐仙」，要求她南下台中接受處理，甚至指示兩人將手機關機，手法令人憂心，呼籲家長提高警覺。據了解，兩名少女的母親是親姊妹。11歲表妹住在新北市，14歲表姊暑假自澎湖到外婆家作客，兩人12日從板橋搭乘高鐵南下台中後失去聯繫，手機也關機。家屬發現手機最後定位在台中市一中街商圈，除向警方報案，也透過社群平台發布協尋訊息，短短兩天吸引逾百萬人次瀏覽，引發社會高度關注。江和樹表示，他於昨天凌晨2時多接獲家長求助電話，一早便聯繫台中市警察局長吳敬田，警方透過監視器及科技偵查，昨天中午在一中街附近一間小旅館內，順利找到兩名少女及周姓男子。江和樹轉述家長說法指出，11歲表妹在學校與同學玩九尾狐仙佛牌，之後透過網路認識周姓探險直播主。周男自稱擁有靈異體質，宣稱女童「卡到狐仙」，要求她先將佛牌寄給他，由他代為處理；之後又表示必須本人親自到台中，才能將問題徹底解決。女童因害怕不敢告知家人，便請表姊陪同南下。家長事後檢視女兒電腦紀錄發現，女童與周男長期密集聯繫，雙方甚至互稱男女朋友。江和樹指出，周男疑似一人分飾多角，不僅利用狐仙佛牌話術接近未成年少女，還聲稱自己具有特殊能力能操控他人，使小女孩深信不疑。當家長透過網路聯繫周男詢問孩子去向時，對方不僅矢口否認，還謊稱兩人可能是與另一名虛構的「楊姓男網友」見面，企圖誤導家屬。警方調查發現，兩名少女抵達台中後，即依照周男指示將手機關機，導致家屬完全失去聯繫。所幸警方循線追查，及時在旅館內尋獲兩人，目前已由家長帶返新北，至於周男與兩名少女接觸過程及是否涉及違法情事，警方仍持續深入調查。江和樹也質疑，警方救人後發現，兩名未攜帶身分證件的未成年少女，竟仍能順利入住合法旅館，認為相關業者在身分查核上明顯有疏失，恐成為治安漏洞。他表示將要求市府全面調查並依法嚴格處理，避免類似事件再度發生。他也提醒，暑假期間是青少年外出活動與網路交友的高峰期，也是遭有心人士利用的高風險時段，家長應多關心孩子的交友狀況、網路使用情形與心理變化，多一分陪伴、多一分留意，就有機會避免一場憾事發生。