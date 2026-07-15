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將細緻果香與綿密乳香完美融合， 入口散發如現摘水蜜桃般的清甜香氣， 為盛夏獻上療癒滋味。



▲全家門市購買霜淇淋不限口味，加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。（圖／全家提供） 📍韓國敲敲冰159→59元！下殺3.7折



韓國人氣ROROMALLO烤布蕾敲敲冰大出清，抹茶風味、焦糖風味、可可風味、香草風味通通任選59元。冰品最上層有烤得脆脆的焦糖，吃之前別忘記先拿湯匙敲一敲。



同時，cota檸檬片雪酪／萊姆片雪酪以及JENA韓國青橘雪酪／葡萄柚雪酪，還有Lavelee心碎提拉米蘇冰淇淋也都單件就特價59元。



▲韓國人氣ROROMALLO烤布蕾敲敲冰大出清，任選只要59元。（圖／記者鍾怡婷攝） 📍門市、APP｜7月17日起至7月21日

◾百吉巧克力脆皮雪糕買1送1，5折（原價35元、特價17元）

◾超級曠世奇派 蘭姆葡萄雪糕買1送1，5折（原價55元、特價28元）

◾WA!COOKIES紅心芭樂茉綠雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）

◾彩虹糖酸甜水果買1送1，5折（原價42元、特價21元）

◾舒味思萊姆氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）

◾葡萄王靈芝王精華飲買1送1，5折（原價99元、特價50元）

◾保力達ALE阿咧運動補給飲料買1送1，5折（原價29元、特價15元）

◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）

◾Hershey's巧酥白巧克力買1送1，5折（原價45元、特價23元）

◾麥維他夾心消化餅朱古力口味買1送1，5折（原價30元、特價15元）

◾卡迪那多穀波浪脆起司口味10元多一件，6.1折（原價45元、特價28元）

◾65元系列酷繽沙10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）



▲全家5日5好康，自7月17日起至7月21日。（圖／全家提供） 🟡7-11洋芋片任選買2送1



4年1次的國際足球賽事終於將在本周迎來最高潮時刻！7-11蒐羅日本品牌、德國、紐西蘭等多款特色零食自即日起到8月4日止可享指定商品任選買2送1。且搭配7月15日開始的「飲料抽抽樂」優惠，指定國際精品飲料、思樂冰、CITY TEA等涵蓋超過百款商品皆可享有2件最低0元起優惠，每日最高達5次中獎機率。



即起還有購買任2件指定飲品，只要加99元就送線條小狗飲料架。思樂冰也與雪碧品牌代言人「高爾宣OSN」推出限定紙杯，即日起至8月4日止消費者購買思樂冰還能參加「小七集點GO」 活動，兌換限量雪碧周邊贈品。



▲7-11即起還有購買任2件指定飲品，只要加99元就送線條小狗飲料架。（圖／7-11提供） ▲7-11即起即日起至8月4日止消費者購買思樂冰參加「小七集點GO」活動，兌換限量雪碧贈品。（圖／7-11提供）



全家本週買一送一優惠出爐！本週五（17日）起門市霜淇淋6元多吃一支，還有一堆冰品買一送一，包括百吉巧克力脆皮雪糕、曠世奇派指定口味，並且韓國人氣敲敲冰大出清，ROROMALLO烤布蕾冰淇淋原價159、特價59元，相當於下殺3.7折。全家自本周五（17日）起至7月21日限定，門市購買霜淇淋不限口味，加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。全家霜淇淋本月口味為「水蜜桃霜淇淋」，攜手台中市東勢區農會打造，選用生長於高海拔環境的「梨山水蜜桃」，