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2026年大聯盟明星賽於今（15）日在費城熱鬧登場，場上球星對決張力十足，場外的紅毯時尚秀同樣話題不斷。第二度入選明星賽的道奇隊日籍強投山本由伸，今年以一身筆挺的黑色燕尾服帥氣亮相。除了挺拔的身形，他手腕上那只價值不菲的超奢華名錶更是閃瞎全網。值得一提的是，山本在隨後的訪問中展現調皮本色，無情虧爆前一天在全壘打大賽首輪出局的好友村上宗隆：「他太早被淘汰，我只能提早回家了⋯⋯」去年明星賽山本由伸以一身雅致的純白西裝驚豔紅毯，當時大聯盟時尚專屬帳號「MLB.FITS」爆料他配戴了價值32萬美元的理查米爾（Richard Mille）超高級腕錶。今年山本則改走經典紳士風，一襲黑色的正裝燕尾服顯得格外隆重。然而，眼尖的日本網友與媒體立刻將焦點鎖定在他的左手腕上。山本今年配戴的疑似是「Rolex 2025 Daytona 40mm」頂級錶款，目前在市場上的交易行情高達2000萬日圓（約合台幣396萬元）。這般奢華配置讓日本網友紛紛在X上驚呼：「本來覺得他穿西裝有種可愛反差感，結果仔細一看他手腕上戴著一輛高級進口車⋯⋯」 「手腕上套著2000萬日圓，這身價太狂了...」 「這錶的價格真的粗暴。」本季至今山本由伸先發出賽17場，奪下9勝6敗、防禦率2.85的優異成績，雖然連續兩年風光入選明星賽，但由於他距離上次登板僅休息兩天、投球間隔不足，因此他確定今年一樣不會上場投球。雖然無緣登板，山本依舊相當享受明星賽的氣氛，更時刻關注著今年首度入選、效力於白襪隊的好友村上宗隆。當被媒體問到期待村上在明星賽替補上陣有什麼發揮時，山本作風豪爽地大笑：「當然是全壘打啊！哈哈！」山本由伸也大方透露了前一天在場邊幫好友助威的逗趣幕後。村上宗隆昨天代表美聯出戰全壘打大賽，可惜在第一輪就抱憾淘汰。山本笑著虧說：「我本來以為宗隆會拿冠軍，所以做好了待到最後一刻的準備。結果他太早被淘汰了，所以我看他輸掉之後就直接回家了。」