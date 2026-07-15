2026世界盃賽事進入白熱化，萬眾矚目的阿根廷與英格蘭大戰，將於台灣時間7月16日凌晨3時開踢，阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）生涯首度在世界盃迎戰英格蘭。球王梅西可說是阿根廷心目中的英雄，但在梅西的出生地羅薩里奧（Rosario）政府早在2014年就祭出規定，新生兒不能取名為梅西，根據官員解釋原因，理由是梅西「屬於姓氏、不是名字」，為了避免引發混亂才下令禁止。
阿根廷新生兒「不能取名梅西」！政府立法禁止原因曝光
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）是享譽全球的傳奇足球巨星，其為國家隊出賽世界盃6次，並帶領阿根廷在2022年卡達世界盃拿下冠軍，而梅西今年再披戰袍，截至目前已累積8顆進球數，有望挑戰金靴獎。梅西可說是阿根廷的國家精神象徵，但在梅西的出生地羅薩里奧有項驚人規定，新生兒是被禁止「取名為梅西」。
綜合外媒報導，梅西是阿根廷人心目中最偉大球星，許多爸媽都想將新生兒命名為「梅西」，希望能承襲他的卓越成就與心理素質，但梅西的出生地羅薩里奧（Rosario）早在2014年就立法，禁止父母給新生兒取名「Messi」。根據當地官員解釋，因為梅西在阿根廷屬於姓氏、不是名字，為避免引起混亂才禁止。
不只梅西掀命名狂熱！球王馬拉度納也變「新生兒愛用名」
不過這項規定並沒有禁止使用球王名字「Lionel」，根據西班牙《馬卡報》報導，聖塔菲省民政局統計，2022年梅西在世界盃賽場封神後，當年12月出生的嬰兒，每70個就有1人叫Lionel或Lionela。在此之前，該地區每個月平均只有6個孩子取這兩個名字，可見在世界盃熱潮下，也帶動了球星命名風潮。
值得一提的是，這種因為熱愛足球巨星而掀起的「命名熱潮」在阿根廷相當常見，像是1980年代球王馬拉度納（Diego Maradona）也曾引發類似狀況，當年有大批父母將小孩命名為「馬拉度納」或「迪亞戈」，來表達對他的崇拜。
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阿根廷球王梅西（Lionel Messi）是享譽全球的傳奇足球巨星，其為國家隊出賽世界盃6次，並帶領阿根廷在2022年卡達世界盃拿下冠軍，而梅西今年再披戰袍，截至目前已累積8顆進球數，有望挑戰金靴獎。梅西可說是阿根廷的國家精神象徵，但在梅西的出生地羅薩里奧有項驚人規定，新生兒是被禁止「取名為梅西」。
不只梅西掀命名狂熱！球王馬拉度納也變「新生兒愛用名」
不過這項規定並沒有禁止使用球王名字「Lionel」，根據西班牙《馬卡報》報導，聖塔菲省民政局統計，2022年梅西在世界盃賽場封神後，當年12月出生的嬰兒，每70個就有1人叫Lionel或Lionela。在此之前，該地區每個月平均只有6個孩子取這兩個名字，可見在世界盃熱潮下，也帶動了球星命名風潮。
值得一提的是，這種因為熱愛足球巨星而掀起的「命名熱潮」在阿根廷相當常見，像是1980年代球王馬拉度納（Diego Maradona）也曾引發類似狀況，當年有大批父母將小孩命名為「馬拉度納」或「迪亞戈」，來表達對他的崇拜。
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