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阿根廷新生兒「不能取名梅西」！政府立法禁止原因曝光

▲梅西在本屆賽事不僅在進攻端多項數據稱霸全聯盟，更創下了世界盃自1966年有相關統計以來，歷史上唯一一項神級的「大四喜」紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

但梅西的出生地羅薩里奧（Rosario）早在2014年就立法，禁止父母給新生兒取名「Messi」。根據當地官員解釋，因為梅西在阿根廷屬於姓氏、不是名字，為避免引起混亂才禁止。

不只梅西掀命名狂熱！球王馬拉度納也變「新生兒愛用名」

▲1980年代球王馬拉度納（Diego Maradona）也曾引發命名風潮，當年有大批父母將小孩命名為「馬拉度納」或「迪亞戈」，來表達對他的崇拜。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃賽事進入白熱化，萬眾矚目的阿根廷與英格蘭大戰，將於台灣時間7月16日凌晨3時開踢，阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）生涯首度在世界盃迎戰英格蘭。球王梅西可說是阿根廷心目中的英雄，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）是享譽全球的傳奇足球巨星，其為國家隊出賽世界盃6次，並帶領阿根廷在2022年卡達世界盃拿下冠軍，而梅西今年再披戰袍，截至目前已累積8顆進球數，有望挑戰金靴獎。綜合外媒報導，梅西是阿根廷人心目中最偉大球星，許多爸媽都想將新生兒命名為「梅西」，希望能承襲他的卓越成就與心理素質，不過這項規定並沒有禁止使用球王名字「Lionel」，根據西班牙《馬卡報》報導，聖塔菲省民政局統計，值得一提的是，這種因為熱愛足球巨星而掀起的「命名熱潮」在阿根廷相當常見，，來表達對他的崇拜。