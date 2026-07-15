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實境節目《請世界吃桌》近日因主持群互動、分工安排等內容接連引發討論，包括隋棠與千千調換職務、不綁頭髮進廚房等橋段，都掀起網友熱議。隨著節目風波持續延燒，曾與製作團隊合作超過10年的舞蹈老師KIMIKO昨（14）日也在臉書發出長文，力挺昔日合作夥伴，強調自己相信團隊始終以完成好作品為目標。KIMIKO表示，自己雖然和《請世界吃桌》幾位藝人並不熟識，但與製作人崔姐及麗群團隊合作超過10年，從《舞力全開》開播到收播，以及後續民視過年特別節目，都一路共事，因此相當了解這個團隊的工作方式。她回憶當年錄製《舞力全開》時，兩小時節目常常從星期六早上一路錄到星期天早上，超過24小時才完成兩集內容，「鏡頭前看到的，也許只有幾分鐘；鏡頭後面，卻有企劃、製作、導演、攝影、主持人及無數工作人員，把自己的時間和體力全部放進去。」KIMIKO坦言，自己並未參與《請世界吃桌》錄製，因此無意評論任何人的表現或事件對錯，但以多年合作經驗來看，她相信團隊在現場做出的每個決定，都是基於流程、時間、預算及內容等多重考量。她表示一段被剪進節目的畫面，無法完整代表當時所有人的關係，也很難裝下整個錄影現場發生的事情，「我相信大家共同追求的，始終是完成一個值得留下來的作品。」針對節目接連爆出爭議，她認為節目當然可以被討論，每位出現在鏡頭前的人也都需要為自己的言行負責，但在資訊碎片化的時代，短短幾分鐘畫面，很容易形成固定印象，「一個由許多人共同完成的作品，很難毫無缺口。」她更形容，好的作品就像是一群已經很累的人，仍願意為了一個共同相信的畫面再多走一步，「這也是我認識的電視人，有點傻勁。」