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▲最新全台最富村 TOP12 排行榜出爐！新竹縣寶山鄉在竹科效應加持下強勢包辦前三名，其中三峰村以平均綜合所得 299 萬元奪冠。（表／住商不動產提供）

真的是「竹科救全村」！財政部最新綜合所得稅申報資料出爐，住商機構統計全台「最富村」TOP 12榜單，新竹縣寶山鄉靠著竹科大廠擴建效應，不僅包辦榜單 6 席，。其中冠軍「三峰村」平均綜合所得直逼 300 萬，展現驚人的科技業紅利！住商不動產彙整財政部綜合所得稅申報資料，全台最富村里排名呈現「科技重鎮大洗牌」的現象。新竹縣寶山鄉成為榜單最大贏家，不僅「三峰村」以平均所得 299.0 萬元強勢奪冠，亞軍與季軍也由同鄉的寶山村（220.3 萬元）及大崎村（217.9 萬元）包辦。此外，山湖村、雙溪村與雙新村也同步入榜，光是寶山鄉就豪奪全台 12 強的半數席次。住商不動產分析，寶山鄉雖然是傳統客家鄉鎮，但因緊鄰新竹科學園區，加上近年來台積電先進製程廠房積極擴廠，帶動龐大的就業人口紅利。大量高薪工程師與高階主管為了通勤便利，選擇就近於寶山鄉購屋落戶，強大的高薪族群群聚效應，直接推升當地的平均所得水平，徹底印證「竹科救全村」的威力。除了竹科效應強勢霸榜（新竹縣寶山鄉 6 村、芎林鄉 2 村）之外，這次榜單最令人跌破眼鏡的，是隱藏在各地的「觀光與離島黑馬村」。例如連江縣南竿鄉四維村，竟以 172.4 萬元高居全台第 4 名；而苗栗縣三灣鄉銅鏡村（146.2 萬元）、嘉義縣阿里山鄉中正村（143.1 萬元）以及南投縣仁愛鄉榮興村（120.6 萬元）也紛紛擠進 TOP 12。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，這些非科技重鎮的偏鄉能異軍突起，主因多半擁有知名觀光景點（如阿里山、仁愛鄉清境農場周邊）、高經濟價值農產或頂級民宿聚落；再加上當地總戶數與常住人口較少，只要有少數高資產大戶或高所得業者設籍申報，就能憑藉一己之力大幅拉抬該村落的平均綜合所得，形成特殊且低調的「隱形富豪村」現象。