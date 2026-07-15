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教育局要求立即檢討改善 強調不得以一般自用車載運幼兒

新北市三重區一家私立幼兒園日前辦理畢業活動排演，不料回程時竟由家長的私家車與計程車載回幼兒園，而車上擠進了15名幼童與3名老師，誇張行徑被民眾拍下傳到社群平台，引發熱議。對此，教育局表示，教育局獲報依法裁處幼兒園負責人9萬元罰款，轄區三重警方也對駕車的家長開罰1萬8千元。據悉，這所私立幼兒園14日至三重區集美街集美國小舉辦畢業典禮排演，結束後欲返回幼兒園時，竟由幼兒家長開著計程車，分2批載運15名幼兒及3名老師，涉嫌超載，過程全被一旁民眾拍下PO網並向相關單位檢舉。教育局表示，已要求幼兒園立即檢討改善，並將依《幼兒教育及照顧法》第31條及第56條規定，裁處幼兒園負責人新臺幣9萬元罰鍰，以維護幼兒交通安全及權益。教育局說明，依《幼兒教育及照顧法》、《幼兒園幼童專用車輛與其駕駛人及隨車人員督導管理辦法》及《學生交通車管理辦法》等相關規定，幼兒園載運幼兒應使用符合規定的幼童專用車輛，並依規定檢具相關文件報教育局備查，不得以一般自用車輛載運幼兒。教育局也強調，將持續加強交通安全宣導及不定期辦理稽查，針對違規案件列管追蹤，督導幼兒園落實交通安全管理；同時呼籲家長共同留意幼兒接送車輛是否符合相關規定，如發現疑似違規情形，可立即向教育局反映，共同維護幼兒就學安全與權益。