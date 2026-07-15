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日本職棒福岡軟銀鷹球團今（15）日宣布，陣中台灣投手徐若熙因「右第5腰椎薦椎椎間板突出」，已於兵庫縣尼崎市內的醫院順利完成「經椎弓間全內視鏡椎間盤摘除手術」。根據《Sponichi Annex》報導，球團預估徐若熙需要2到3個月的時間才能重返賽場，這不僅意味著他本賽季的日職例行賽幾乎宣告報銷，更為9月即將到來的名古屋亞運台灣隊陣容投下了一顆震撼彈。現年25歲的徐若熙在去年休賽季引發日美多支球團爭奪，最終以3年總額高達15億日圓（估計值）的超大型合約，從台灣職棒味全龍隊風光加盟軟銀鷹。然而，他在今年6月下旬開始受到腰部不適的困擾。原本預定在6月24日對戰歐力士猛牛的比賽中先發，卻因疼痛臨時取消登板。雖然他一度返回台灣尋求第二醫療意見，但目前仍無法恢復投球訓練，最終決定動刀根治。徐若熙本季在日職一軍共出賽6場，留下2勝3敗、防禦率4.99的成績。他在4月1日對戰東北樂天金鷲的初登板中，繳出6局僅被敲3安打無失分的優異表現，順利拿下旅日首勝，當時他最快158公里的速球與犀利的變速球，更讓日本球迷驚豔，不負「台灣至寶」的美名。可惜傷勢攪局，讓他旅日首年面臨嚴峻考驗。我國運動部在昨日稍早公布了9月名古屋亞運的棒球項目24人代表隊名單。這份名單可謂一時之選，共徵召了8名旅外好手與5名中職球星。旅外球員方面，除了效力於軟銀的徐若熙入列外，還包括紅襪隊的鄭宗哲、響尾蛇隊的林昱珉、小聯盟體系的莊陳仲敖與潘文輝，以及旅日的古林睿煬、孫易磊與旅韓的王彥程。中職則派出了張翔、朱迦恩、黃韋盛、劉基鴻與陳晨威等5人支援。運動部長李洋在名單公布時曾強調，旅外球員皆已表達參賽意願，但目前仍在與所屬球團聯繫確認是否放行。然而，隨著軟銀球團證實徐若熙需休養2至3個月，時間上剛好與9月中旬開打的亞運賽程強碰。這位原本備受期待的台灣隊主力先發，恐將因此影響本屆亞運征程。