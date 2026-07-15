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洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平因左膝發炎退出明星賽後，後半季復出時間有了新進展。根據《美聯社》報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，大谷預計會在後半季首個系列賽回到打線，最快於美國時間7月17日作客紐約洋基之戰，以指定打擊（DH）身分出賽。不過，大谷是否會在該系列賽登板投球，目前仍未決定。日本媒體《Japan Today》也引述報導指出，羅伯斯證實大谷膝蓋已進行處置，但並未接受注射治療。大谷原本連續6年入選明星賽先發，但因左膝發炎問題，最終決定辭退本屆明星賽。道奇先前已取消他明星賽前最後一次先發登板安排，並讓他利用明星賽週休養與處理膝蓋不適。路透社日前也報導，大谷因左膝持續不適，退出明星賽並取消原定先發登板。羅伯斯說明，大谷在美國時間7月12日對響尾蛇之戰後，已接受減輕左膝發炎的處置，接著利用明星賽期間獲得數天休息。外界原先一度傳出大谷可能會抽出膝蓋積水並接受注射，不過羅伯斯最新說法指出，大谷並未接受注射治療。對道奇來說，這代表大谷的打擊復出已有明確方向。羅伯斯被問到大谷是否會在後半季首戰進入先發打線時，給出肯定回應，「他會在打線裡。」不過，這僅限於打者身分，投手身分何時回歸仍要再觀察。大谷本季回到二刀流角色，打擊與投球都對道奇爭冠布局至關重要，因此球團對傷勢處理格外謹慎。羅伯斯並未承諾大谷會在對洋基系列賽登板，僅表示投球安排「還沒有決定」。大谷左膝問題並非完全突發。MLB官網上月曾報導，大谷在一次跑壘動作後感到左膝與腿後側不適，當時羅伯斯稱換下他是預防性處理。 近期大谷仍能以DH出賽，但投球動作對膝蓋負擔更大，道奇自然不會急著讓他冒險。大谷本人先前也曾提到，膝蓋狀況有時會發炎、有時又好轉，並認為可能與投球機制有關。這也讓他在後半季如何調整投球節奏，成為道奇教練團的重要課題。大谷退出明星賽後，引發美國棒壇熱議。前大聯盟球員凱文・米勒（Kevin Millar）在節目中表示，大家都想看到大谷、和他打招呼，因此他缺席明星賽「不是好事」，自己也覺得有些失望。不過，《The Athletic》名記羅森索（Ken Rosenthal）則表達理解。他在節目中表示，大谷沒有出席明星賽確實可惜，但他已經為棒球做出許多貢獻，不能因此責怪他。羅森索認為，大谷承受的壓力很大，因為他在這項運動中做的事情比任何人都多。