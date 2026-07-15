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致癌油事件延燒，據媒體報導，9日行政院會討論問題油品相關議題時，行政院長卓榮泰不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中副市長黃國榮「為什麼要搶快？」。對此，民眾黨主席黃國昌直轟，「卓榮泰真的可以下台了！」，面對食安風暴，卓榮泰不但處理的荒腔走板，還反過來要求地方政府不應該搶快，天底下有這種道理？「我再問一次：卓榮泰，你還要戀棧權位多久？」。黃國昌表示，媒體報導還原了上週四行政院院會的情形，卓榮泰對於台中市政府在7月2日率先公布中聯致癌油的流向感到不滿，質疑為何要搶快，他看完後真的難以置信，這竟然是行政院院長說出口的話。黃國昌指出，卓榮泰，你是不是忘了2014年民進黨要求馬政府三天內公布3.3萬噸越南劣質油的流向？地方政府用最快的速度，保障民眾知的權利，請問有什麼問題？不然難道還要跟行政院一樣，事發兩個禮拜後，才說要再一個禮拜才能完成檢驗？黃國昌說，面對食安風暴，卓榮泰不但處理的荒腔走板，還反過來要求地方政府不應該搶快，天底下有這種道理？「我再問一次：卓榮泰，你還要戀棧權位多久？」。