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▲備受期待的名古屋亞運棒球賽事進入籌備階段，中華棒球培訓隊第三階段第二次集訓24人名單正式出爐，由老大哥陳敏賜領軍。（中華棒協提供）

福岡軟銀鷹台灣右投徐若熙因腰椎椎間盤傷勢接受手術，預估需要2至3個月才能重返球場，也讓他代表中華隊參加愛知名古屋亞運的可能性大幅降低。雖然徐若熙仍在14日公布的亞運棒球中華隊24人名單中，但教練團已提前準備備案。總教練湯登凱表示，若徐若熙最終無法參賽，替補人選將從大名單中挑選，方向以具備先發能力的投手為主，且約有8成機率會是業餘投手。徐若熙原本是中華隊亞運投手群中最受矚目的旅外戰力之一，具備先發實力與壓制力，若能參賽，將有機會在關鍵戰役承擔前段局數。不過，隨著他在日本完成腰椎椎間盤相關手術，復出時間表已不利於亞運備戰。對投手而言，腰部傷勢不只是一般不適，還會影響投球時的核心發力、下半身連動與出手穩定性。即使術後恢復順利，也需要經過完整復健、傳接球、牛棚練投與實戰調整，才可能重新回到比賽強度。因此，中華隊不會只從名單帳面戰力評估，而是會把球員健康、球團態度與實際恢復進度列為優先考量。湯登凱先前就曾強調，教練團不會勉強徵召球員，尤其旅外球員仍須尊重所屬球團評估。如今徐若熙動刀消息確定後，中華隊也必須把重點轉向「先發投手的缺口該由誰來補上？」從目前規劃來看，替補方向並不是單純補進一名牛棚投手，而是希望找具備先發能力、能承擔前段局數的投手。湯登凱透露，替補人選約有8成機率會是業餘先發型投手，並會從大名單中挑選，原則上不會再動到中職球團人員。這項說法透露出兩個重點：第一，中華隊希望補進能吃局數的人選，維持原本先發輪值架構；第二，教練團也希望降低對中職球團既有安排的影響，避免再牽動職棒球員調度。徐若熙若缺陣，中華隊少的是一名能在短期賽承擔先發任務的投手，因此，若替補人選只具備短局數後援功能，恐怕無法真正填補輪值空缺。選擇業餘先發投手，至少能讓教練團在預賽與關鍵賽事中保有更多局數調度彈性。