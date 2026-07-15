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▲三立台八《針線緣》盛大開鏡，左起陳冠霖、黃文星、邱子芯、李燕、陳珮騏、張靜懿、霍正奇、李易、李睿紳。（圖／三立提供）

三立台灣台全新八點檔大戲《針線緣》今（15）日舉行盛大開鏡典禮，已經四年未演戲的李燕近年擔任保養品CEO，年收賺進破億元，而在戲劇方面她從《一家團圓》後就沒有再有新作，這次回歸角色突破以往傻白甜，此次首度挑戰母親角色，飾演重情重義的溫泉會館經營者「陳玉嫻」。年輕時她與隱姓埋名的企業接班人黃嘉誠（陳冠霖飾）相戀，卻因父親遇害而忍痛分離，經典「螢幕情侶」再度合體合作，這也是她首次在劇中當媽媽，女兒是賴郁庭。李燕自《一家團圓》後已經四年未演戲，這次回歸角色突破以往傻白甜，此次首度挑戰母親角色，飾演重情重義的溫泉會館經營者「陳玉嫻」。年輕時，她與隱姓埋名的企業接班人黃嘉誠（陳冠霖飾）相戀，卻因父親遇害而忍痛分離。開鏡時李燕談到近四年未演戲，這次更突破過往演出，首度挑戰飾演一名48歲母親。，她坦言這幾年心中其實從未真正離開過演戲。李燕表示這四年沉澱了許多，也經歷了一些人生變化，因此更加確定「想做的事情不要等」。「我們都不知道有沒有明天，所以想做的事情，就要在當下完成。」這也是她決定重新回到演員身分的重要原因。談到最令大家驚喜的角色設定，就是首次在八點檔升格當媽媽。擁有一名20多歲的女兒，她笑說一開始其實沒有太大感覺，「後來製作人提醒我，四十幾歲有二十多歲的小孩，其實非常合理。」直到定裝拍攝全家福照片時，才真正感受到角色帶來的衝擊。「那天看到戲裡的女兒站在我旁邊，我真的嚇了一跳，還要抬頭看她，因為她比我高很多。」李燕笑說，這是自己第一次在戲劇裡和這麼大的「女兒」合照，心情格外新鮮。雖然目前還沒正式拍攝母女對手戲，但她已開始揣摩母親角色，並將自己疼愛外甥女的心情，以及媽媽對自己的愛，投射到角色身上，「我想，天下父母心應該都是一樣的。」