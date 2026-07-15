動漫迷們最期待的年度盛事「2026漫畫博覽會」將於7月23日（四）至7月27日（一）在台北世貿一館登場！台灣角川今年推出15部話題作品「首賣特裝版&限定版」、破百款人氣IP精品，更首度規劃「本館」與「絢戀館」雙館，除了豪華滿額贈之外，還有會場限定「展場折扣」、「兌換區特別活動」、「獨家超值福袋」、「全新抽卡機」等，等粉絲前往收藏。
「本館」「絢戀館」分流 兩邊消費不累積
台灣角川此次為了漫博進行攤位分流，粉絲們可依照自己的需求前往「本館」與「絢戀館」攤位，提醒粉絲們攤位之間沒有互通，需要依照現場指示，由不同排隊動線入場，不同攤位要在各自收銀櫃檯結帳，並且獲得不同的滿額贈品，兩邊攤位消費不能累計，兌換區特別贈獎活動請統一至「兌換區」憑購買證明領取贈品。台灣角川在「本館」推出獨家超值福袋，每個599元。
「絢戀館」以「愛」為主題，包含友情、親情、愛情等作品，像是《FLASHLIGHT》、《Honey Trouble》、《PASSION》、《患上不出道就會死的病》、《鍾情於虎》、《全知讀者視角》、《背叛者的情歌》、《渣男椎名學長與瘋男佐佐木學弟》、《在對死黨的同居要求說「好」之前》、《哈利路亞寶貝》、《是你讓我無法呼吸》、《包養前輩》、《幕後花絮》、《橡樹之下》、《耳邊蜜語》等，詳情可到「絢戀館」參展書單、商品目錄查詢：https://kadokawa.io/QF4om。
本館「滿額贈活動」
門檻1：滿NT$480
送「雙面雷射書籤」乙張。（共4款會場限定+8款共通款，隨機贈送，可累計贈送）
※單筆消費最多送40張。
門檻2：滿NT$1000
送「2026漫博紀念提袋」或動漫PP提袋乙個。（共2款，隨機贈送，可累計贈送）
※單筆消費最多送4個。
門檻3：滿NT$5600
可不領取單張「雙面雷射書籤」，改為獲得「雙面雷射書籤套組」乙套（全12款），並獲得4個「2026漫博紀念提袋」。
※單筆消費最多送4套。
絢戀館「滿額贈活動」（會場限定）
門檻1：滿NT$350
送「雙人收藏小卡」卡包乙包（共8款，每包含兩張，隨機贈送，可累計贈送）
※單筆消費最多送30包。
門檻2：滿NT$1000
送「2026漫博紀念提袋」或動漫PP提袋乙個。（共1款，可累計贈送）
※單筆消費最多送2個。
門檻3：滿NT$2800
可不領取單包「雙人收藏小卡」卡包，改為獲得「雙人收藏小卡套組」乙套（全8款），並獲得2個「2026漫博紀念提袋」。
※單筆消費最多送4套。
※滿額贈品皆採隨機贈送，數量有限，贈完為止，贈送狀況以現場公告為主。
參加現場7項活動送好禮
活動一：憑「當日台灣角川攤位不限金額消費發票」與事前於官網消費取得「壓克力飯友立牌兌換卡」可至攤位兌換區換取「壓克力飯友立牌」乙個。（共2款隨機贈，可累送，每張兌換券+每張發票限換乙個贈品。）
活動二：購買《北投女巫》漫畫單行本任一集或【1–3集特裝版】，前100名憑發票至攤位兌換區即可獲得LINE WEBTOON「回饋型代幣15枚」乙組。（每會員限領取一次）
活動三：購買《傲慢的怪獸公主與名偵探使魔後日談》系列任一集【特裝版】，可獲得「《暴食的怪獸公主》ASMR線上兌換序號卡」乙張。(每會員限領取一次) ※本館活動
活動四：購買《FLASHLIGHT 2》【特裝版】贈獨家特典「炙愛電影票卡」乙張；購買《薔薇與香檳 7 (完)》【特裝版】贈獨家特典「甜蜜蜜IG風格透卡」乙張。
活動五：於活動現場將台灣角川LINE官方帳號設為好友，完成問卷並由工作人員確認核銷後，即可獲得「《靠死亡遊戲混飯吃。》袖珍書便條紙」乙本，並可參加全套袖珍書便條紙抽獎活動。（共8款，款式隨機，恕無法挑選。每人限領乙本。）
活動六：至角川攤位獲取LINE TV活動酷卡，掃描Qrcode依步驟加入LINE TV官方LINE帳號，即可獲得「LINE TV 10日體驗序號」乙組。（每會員限領取乙次，恕不累送）
活動七：凡於台灣角川攤位單筆消費滿NT$480元，即可至大會服務台兌換「漫博25週年特典貼紙」乙張。（每人單筆限送乙張）
※贈品數量有限，送完為止，贈送狀況請以現場公告為主。
5款全新抽卡機登場！造型銀箔收藏卡、玻璃閃卡快抽
現場設置5款全新抽卡機，包含「隨機造型銀箔收藏卡」單次150元，可獲得指定IP小卡隨機2張；「隨機玻璃閃卡」單次50元，可獲得指定IP小卡隨機1張，隨機造型銀箔收藏卡推出3款抽卡機──A款包含《靠死亡遊戲混飯吃。（漫畫）》、《涼宮春日的憂鬱》、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《玩玩的戀愛關係》；B款包含《Madder & Teal》、《光逝去的夏天》、《救贖：唯一的永遠》；以及C款《FLASHLIGHT》；隨機玻璃閃卡則分別推出《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》與《DATE A LIVE 約會大作戰》兩種款式機台。
《汙穢不堪的妳最惹人憐愛》、《FLASHLIGHT》特別簽名會
本次漫畫博覽會，台灣角川特別邀請兩位重量級海外老師來台舉辦簽名會，包括致鬱系百合神作《汙穢不堪的妳最惹人憐愛》的まにお老師首場簽名會，於7月24日登場；譜出令人心動的戀曲《FLASHLIGHT》YANGMA老師首場簽名會，則在7月25日登場，活動現場兩位老師將與讀者朋友們近距離互動，分享作品創作靈感，及獨家揭露精彩幕後內容，並在現場為讀者們簽名，目前兩場簽名資格套組皆已全數完售，提醒粉絲現場不開放拍照、攝影。
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台灣角川此次為了漫博進行攤位分流，粉絲們可依照自己的需求前往「本館」與「絢戀館」攤位，提醒粉絲們攤位之間沒有互通，需要依照現場指示，由不同排隊動線入場，不同攤位要在各自收銀櫃檯結帳，並且獲得不同的滿額贈品，兩邊攤位消費不能累計，兌換區特別贈獎活動請統一至「兌換區」憑購買證明領取贈品。台灣角川在「本館」推出獨家超值福袋，每個599元。
門檻1：滿NT$480
送「雙面雷射書籤」乙張。（共4款會場限定+8款共通款，隨機贈送，可累計贈送）
※單筆消費最多送40張。
門檻2：滿NT$1000
送「2026漫博紀念提袋」或動漫PP提袋乙個。（共2款，隨機贈送，可累計贈送）
※單筆消費最多送4個。
門檻3：滿NT$5600
可不領取單張「雙面雷射書籤」，改為獲得「雙面雷射書籤套組」乙套（全12款），並獲得4個「2026漫博紀念提袋」。
※單筆消費最多送4套。
門檻1：滿NT$350
送「雙人收藏小卡」卡包乙包（共8款，每包含兩張，隨機贈送，可累計贈送）
※單筆消費最多送30包。
門檻2：滿NT$1000
送「2026漫博紀念提袋」或動漫PP提袋乙個。（共1款，可累計贈送）
※單筆消費最多送2個。
門檻3：滿NT$2800
可不領取單包「雙人收藏小卡」卡包，改為獲得「雙人收藏小卡套組」乙套（全8款），並獲得2個「2026漫博紀念提袋」。
※單筆消費最多送4套。
※滿額贈品皆採隨機贈送，數量有限，贈完為止，贈送狀況以現場公告為主。
活動一：憑「當日台灣角川攤位不限金額消費發票」與事前於官網消費取得「壓克力飯友立牌兌換卡」可至攤位兌換區換取「壓克力飯友立牌」乙個。（共2款隨機贈，可累送，每張兌換券+每張發票限換乙個贈品。）
活動六：至角川攤位獲取LINE TV活動酷卡，掃描Qrcode依步驟加入LINE TV官方LINE帳號，即可獲得「LINE TV 10日體驗序號」乙組。（每會員限領取乙次，恕不累送）
※贈品數量有限，送完為止，贈送狀況請以現場公告為主。
現場設置5款全新抽卡機，包含「隨機造型銀箔收藏卡」單次150元，可獲得指定IP小卡隨機2張；「隨機玻璃閃卡」單次50元，可獲得指定IP小卡隨機1張，隨機造型銀箔收藏卡推出3款抽卡機──A款包含《靠死亡遊戲混飯吃。（漫畫）》、《涼宮春日的憂鬱》、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《玩玩的戀愛關係》；B款包含《Madder & Teal》、《光逝去的夏天》、《救贖：唯一的永遠》；以及C款《FLASHLIGHT》；隨機玻璃閃卡則分別推出《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》與《DATE A LIVE 約會大作戰》兩種款式機台。
本次漫畫博覽會，台灣角川特別邀請兩位重量級海外老師來台舉辦簽名會，包括致鬱系百合神作《汙穢不堪的妳最惹人憐愛》的まにお老師首場簽名會，於7月24日登場；譜出令人心動的戀曲《FLASHLIGHT》YANGMA老師首場簽名會，則在7月25日登場，活動現場兩位老師將與讀者朋友們近距離互動，分享作品創作靈感，及獨家揭露精彩幕後內容，並在現場為讀者們簽名，目前兩場簽名資格套組皆已全數完售，提醒粉絲現場不開放拍照、攝影。