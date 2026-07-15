動漫迷們最期待的年度盛事「2026漫畫博覽會」將於7月23日（四）至7月27日（一）在台北世貿一館登場！台灣角川今年推出15部話題作品「首賣特裝版&限定版」、破百款人氣IP精品，更首度規劃「本館」與「絢戀館」雙館，除了豪華滿額贈之外，還有會場限定「展場折扣」、「兌換區特別活動」、「獨家超值福袋」、「全新抽卡機」等，等粉絲前往收藏。

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「本館」「絢戀館」分流　兩邊消費不累積

台灣角川此次為了漫博進行攤位分流，粉絲們可依照自己的需求前往「本館」與「絢戀館」攤位，提醒粉絲們攤位之間沒有互通，需要依照現場指示，由不同排隊動線入場，不同攤位要在各自收銀櫃檯結帳，並且獲得不同的滿額贈品，兩邊攤位消費不能累計，兌換區特別贈獎活動請統一至「兌換區」憑購買證明領取贈品。台灣角川在「本館」推出獨家超值福袋，每個599元。

▲「本館」推出獨家超值福袋，每個599元。（圖／台灣角川提供）
▲「本館」推出獨家超值福袋，每個599元。（圖／台灣角川提供）
「絢戀館」以「愛」為主題，包含友情、親情、愛情等作品，像是《FLASHLIGHT》、《Honey Trouble》、《PASSION》、《患上不出道就會死的病》、《鍾情於虎》、《全知讀者視角》、《背叛者的情歌》、《渣男椎名學長與瘋男佐佐木學弟》、《在對死黨的同居要求說「好」之前》、《哈利路亞寶貝》、《是你讓我無法呼吸》、《包養前輩》、《幕後花絮》、《橡樹之下》、《耳邊蜜語》等，詳情可到「絢戀館」參展書單、商品目錄查詢：https://kadokawa.io/QF4om

▲台灣角川現場活動折扣。（圖／台灣角川提供）
▲台灣角川現場活動折扣。（圖／台灣角川提供）
本館「滿額贈活動」

門檻1：滿NT$480
送「雙面雷射書籤」乙張。（共4款會場限定+8款共通款，隨機贈送，可累計贈送） 
※單筆消費最多送40張。

門檻2：滿NT$1000
送「2026漫博紀念提袋」或動漫PP提袋乙個。（共2款，隨機贈送，可累計贈送）
※單筆消費最多送4個。

門檻3：滿NT$5600
可不領取單張「雙面雷射書籤」，改為獲得「雙面雷射書籤套組」乙套（全12款），並獲得4個「2026漫博紀念提袋」。
※單筆消費最多送4套。

▲本館滿額贈品。（圖／台灣角川提供）
▲本館滿額贈品。（圖／台灣角川提供）
絢戀館「滿額贈活動」（會場限定）

門檻1：滿NT$350
送「雙人收藏小卡」卡包乙包（共8款，每包含兩張，隨機贈送，可累計贈送）
※單筆消費最多送30包。

門檻2：滿NT$1000　
送「2026漫博紀念提袋」或動漫PP提袋乙個。（共1款，可累計贈送） 
※單筆消費最多送2個。

門檻3：滿NT$2800
可不領取單包「雙人收藏小卡」卡包，改為獲得「雙人收藏小卡套組」乙套（全8款），並獲得2個「2026漫博紀念提袋」。
※單筆消費最多送4套。
※滿額贈品皆採隨機贈送，數量有限，贈完為止，贈送狀況以現場公告為主。

▲絢戀館滿額贈品。（圖／台灣角川提供）
▲絢戀館滿額贈品。（圖／台灣角川提供）
參加現場7項活動送好禮

活動一：憑「當日台灣角川攤位不限金額消費發票」與事前於官網消費取得「壓克力飯友立牌兌換卡」可至攤位兌換區換取「壓克力飯友立牌」乙個。（共2款隨機贈，可累送，每張兌換券+每張發票限換乙個贈品。）

▲於台灣角川攤位消費，持不限金額消費發票可兌換飯友立牌。（圖／台灣角川提供）
▲於台灣角川攤位消費，持不限金額消費發票可兌換飯友立牌。（圖／台灣角川提供）
活動二：購買《北投女巫》漫畫單行本任一集或【1–3集特裝版】，前100名憑發票至攤位兌換區即可獲得LINE WEBTOON「回饋型代幣15枚」乙組。（每會員限領取一次）

▲購買《北投女巫》前100名憑發票可獲得LINE WEBTOON「回饋型代幣15枚」乙組。（圖／台灣角川提供）
▲購買《北投女巫》前100名憑發票可獲得LINE WEBTOON「回饋型代幣15枚」乙組。（圖／台灣角川提供）
活動三：購買《傲慢的怪獸公主與名偵探使魔後日談》系列任一集【特裝版】，可獲得「《暴食的怪獸公主》ASMR線上兌換序號卡」乙張。(每會員限領取一次) ※本館活動

▲購買《傲慢的怪獸公主與名偵探使魔後日談》系列特裝版，可獲得「《暴食的怪獸公主》ASMR線上兌換序號卡」乙張。（圖／台灣角川提供）
▲購買《傲慢的怪獸公主與名偵探使魔後日談》系列特裝版，可獲得「《暴食的怪獸公主》ASMR線上兌換序號卡」乙張。（圖／台灣角川提供）
活動四：購買《FLASHLIGHT 2》【特裝版】贈獨家特典「炙愛電影票卡」乙張；購買《薔薇與香檳 7 (完)》【特裝版】贈獨家特典「甜蜜蜜IG風格透卡」乙張。

▲買指定BL韓漫，贈送獨家特典。（圖／台灣角川提供）
▲買指定BL韓漫，贈送獨家特典。（圖／台灣角川提供）
活動五：於活動現場將台灣角川LINE官方帳號設為好友，完成問卷並由工作人員確認核銷後，即可獲得「《靠死亡遊戲混飯吃。》袖珍書便條紙」乙本，並可參加全套袖珍書便條紙抽獎活動。（共8款，款式隨機，恕無法挑選。每人限領乙本。）

活動六：至角川攤位獲取LINE TV活動酷卡，掃描Qrcode依步驟加入LINE TV官方LINE帳號，即可獲得「LINE TV 10日體驗序號」乙組。（每會員限領取乙次，恕不累送）

▲現場加入台灣角川官方LINE帳號、LINE TV官方LINE帳號也能領取小禮物。（圖／台灣角川提供）
▲現場加入台灣角川官方LINE帳號、LINE TV官方LINE帳號也能領取小禮物。（圖／台灣角川提供）
活動七：凡於台灣角川攤位單筆消費滿NT$480元，即可至大會服務台兌換「漫博25週年特典貼紙」乙張。（每人單筆限送乙張）
※贈品數量有限，送完為止，贈送狀況請以現場公告為主。

▲在台灣角川攤位單筆消費滿480元，即可至大會服務台兌換「漫博25週年特典貼紙」乙張。（圖／台灣角川提供）
▲在台灣角川攤位單筆消費滿480元，即可至大會服務台兌換「漫博25週年特典貼紙」乙張。（圖／台灣角川提供）
5款全新抽卡機登場！造型銀箔收藏卡、玻璃閃卡快抽

現場設置5款全新抽卡機，包含「隨機造型銀箔收藏卡」單次150元，可獲得指定IP小卡隨機2張；「隨機玻璃閃卡」單次50元，可獲得指定IP小卡隨機1張，隨機造型銀箔收藏卡推出3款抽卡機──A款包含《靠死亡遊戲混飯吃。（漫畫）》、《涼宮春日的憂鬱》、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《玩玩的戀愛關係》；B款包含《Madder & Teal》、《光逝去的夏天》、《救贖：唯一的永遠》；以及C款《FLASHLIGHT》；隨機玻璃閃卡則分別推出《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》與《DATE A LIVE 約會大作戰》兩種款式機台。

▲現場設置全新抽卡機。（圖／台灣角川提供）
▲現場設置全新抽卡機。（圖／台灣角川提供）
▲抽卡機有多部動漫作品可選。（圖／台灣角川提供）
▲抽卡機有多部動漫作品可選。（圖／台灣角川提供）
▲銀箔收藏卡每抽一次150元。（圖／台灣角川提供）
▲銀箔收藏卡每抽一次150元。（圖／台灣角川提供）
▲玻璃閃卡則是抽一次50元。（圖／台灣角川提供）
▲玻璃閃卡則是抽一次50元。（圖／台灣角川提供）
▲5款全新抽卡機等待粉絲來碰運氣。（圖／台灣角川提供）
▲5款全新抽卡機等待粉絲來碰運氣。（圖／台灣角川提供）
《汙穢不堪的妳最惹人憐愛》、《FLASHLIGHT》特別簽名會

本次漫畫博覽會，台灣角川特別邀請兩位重量級海外老師來台舉辦簽名會，包括致鬱系百合神作《汙穢不堪的妳最惹人憐愛》的まにお老師首場簽名會，於7月24日登場；譜出令人心動的戀曲《FLASHLIGHT》YANGMA老師首場簽名會，則在7月25日登場，活動現場兩位老師將與讀者朋友們近距離互動，分享作品創作靈感，及獨家揭露精彩幕後內容，並在現場為讀者們簽名，目前兩場簽名資格套組皆已全數完售，提醒粉絲現場不開放拍照、攝影。

▲台灣角川也在漫博邀請《汙穢不堪的妳最惹人憐愛》的まにお老師，來台舉辦簽名會。（圖／台灣角川提供）
▲台灣角川也在漫博邀請《汙穢不堪的妳最惹人憐愛》的まにお老師，來台舉辦簽名會。（圖／台灣角川提供）
▲《FLASHLIGHT》YANGMA老師也受邀來台。（圖／台灣角川提供）
▲《FLASHLIGHT》YANGMA老師也受邀來台。（圖／台灣角川提供）

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...