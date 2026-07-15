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以人民財產、幸福指數盤點 林伯豐：不應以政治做立場

巴威颱風上週襲台，北北基桃10日以「颱風整備假」為由停班停課，結果風雨狀況輕微，導致標準遭批評。三三企業交流會理事長林伯豐今（15）日受訪認為，氣象預報應更準確，也呼籲中央跟地方配合更好，認為兩種態度不是好現象，更強調停班停課應以人民的財產、幸福指數盤點，「不應該以政治目的來做立場。」巴威颱風上週五、週六影響台灣，北北基桃週五未達停班課標準，卻仍停班停課，也導致台股週五遭休市1天。當時台北市長蔣萬安稱週五是「颱風整備假」，並親自喊話「週五、六盡量待在家」，結果實際風雨小，讓外界批評停班課標準。當被問到颱風停班停課，林伯豐今日說，第一是氣象預報應該準確，參考周遭國家預期，希望可以做出正確判斷。第二，停班停課應以人民的財產、幸福指數來盤點，「不應該以政治目的來做立場。」最後，停班停課上，中央跟地方要配合更好，現在有兩種態度，他認為不是一個好現象。對於「颱風整備假」的必要性，他說，最好是颱風要來的預備措施，比事後來修整更重要。林伯豐曾在2024年山陀兒颱風時指出，停班停課對企業界經濟損失不小，他評估，放一天停班停課，一間1000人的廠房光人事成本就增加500萬，台灣經濟估損失315億元。