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全球衛星板暨HDI（高密度連接板）龍頭華通，辦理史上最大規模PCB廠現增案，原始股東認股至14日截止，不過，抽籤股最後申購日至今（15）日截止，股價也一飛沖天直奔漲停，每股來到248元，等於抽中1張潛在獲利4.3萬元。華通成立於1973年，全名為華通電腦，為台灣早期第一家響應政府發展高科技策略工業政策的印刷電路板（PCB）專業製造公司，成立初期以生產單、雙面印刷電路板為主，經由不斷的技術研發，於1983年開始量產6層以上電腦用印刷電路板，帶領台灣印刷電路板產業朝向多層板發展。為接近世界最主要的電子產品消費市場及服務北美地區客戶，華通1989年於美國猶他州設廠，另在政府開放赴大陸投資後，於1996年在中國惠州設立生產基地，以強化華通的全球佈局。鑑於高階印刷電路板製程及生產環境的要求，華通1998年於桃園縣大園工業區設立無塵室環境達1000級的先進工廠，以做為各類高精密產品的開發及量產基地。另為配合客戶各類產品的開發，2004年分別成立華通精密線路板（惠州）有限公司及華通電腦（蘇州）有限公司，以提供客戶所需的軟板及少量的零件裝配服務、滿足客戶全方位的需求。為償還銀行借款及充實營運資金，華通近期辦理現金增資發行新股，預計將增資4.2億元，發行新股42000張，其中10%計4200張由員工認購，8成計33600張由原股東依持股比例認購，另有10%計4200張進行公開承銷，其中承銷張數為3570張，承銷價格為205元。這次現增原始股東繳款日自7月8日至7月14日，不過，期間股價走跌一度來到215元，最高245元，加上撥券日落在7月27日，距離今日超過10天，面對台股短線拉回整理，部份股東深怕跌破現增溢價，繳款意願大降，另華通昨日依法針對現金增資發行新股辦理催繳公告，從今起15日至8月17日止尚未繳款原股東及認股員工催告繳款期限，另外，華通這次提撥3570張提供公開抽籤，有意願參與抽籤的股民，申購日從7月13日開始，至今日截止日，今日股價則出現強彈漲停，來到248元，市場預期可激起原始股東以及員工繳款意願或趕在最後抽籤申購日參與認購。