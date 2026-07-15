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▲阿吉雷明確表示，他支持阿根廷進入決賽，純粹是為了確保西班牙能穩拿冠軍。（圖／翻攝自Selección Argentina X）

西班牙隊在2026年世界盃四強準決賽中以2：0完勝法國隊，率先挺進決賽，西班牙國內的足球評論界也為此掀起熱議。著名體育記者阿吉雷（Edu Aguirre）在節目中公開表態，他非常希望西班牙在決賽中對陣阿根廷，理由竟然是：阿根廷比英格蘭更好對付。在西班牙知名足球節目《El Chiringuito》中，阿吉雷對「鬥牛士軍團」目前的競技狀態讚不絕口。他興奮地表示：「按照現在的踢法，沒有任何球隊能追上西班牙，這簡直是不可能的。」阿吉雷甚至認為，這場對陣法國的勝利是近20年來他在世界盃賽場上見過最徹底的「降維打擊」，而對手還是此前被公認為本屆最強的法國隊。在談到決賽對手的選擇時，阿吉雷言辭犀利，對阿根廷隊的表現流露出明顯的不屑。他直言：「想想看，如果對手是阿根廷，我們會踢成什麼樣？他們對陣維德角、埃及和瑞士時都踢得異常艱難，幾乎都要靠延長賽才能過關，而且過程中還充滿了裁判判罰的爭議。」阿吉雷明確表示，他支持阿根廷進入決賽，純粹是為了確保西班牙能穩拿冠軍。他認為：「我希望阿根廷進決賽，只是因為我想讓西班牙奪冠。我覺得贏阿根廷要比贏英格蘭容易得多。」他還大膽預測，阿根廷在接下來的準決賽中很難戰勝英格蘭，因為「英格蘭是一支非常出色的球隊」。事實上，阿吉雷對阿根廷隊的質疑由來已久。在本屆世界盃期間，他多次批評阿根廷隊的表現，並反覆質疑裁判和影片助理裁判（VAR）在阿根廷比賽中的公正性。阿吉雷此前曾公開表示，阿根廷在首場比賽中就受到了「照顧」，稱梅西（Lionel Messi）當時本該吃到紅牌，但VAR並未介入。他甚至暗示，本屆賽事的種種跡象似乎都在「保送」阿根廷進入決賽。在已經結束的這場準決賽中，西班牙隊展現了極強的統治力。比賽第21分鐘，法國後衛迪涅（Lucas Digne）在禁區內解圍時不慎踢倒亞馬爾（Lamine Yamal），主裁判果斷判罰12碼罰球，奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）主罰命中，為西班牙首開紀錄。下半場第57分鐘，西班牙邊後衛波羅（Pedro Porro）插上，與奧爾莫（Dani Olmo）完成精妙配合後冷靜推射破門，將比分鎖定為2比0。目前，西班牙隊正以逸待勞，靜待英格蘭與阿根廷之間的準決賽結果。