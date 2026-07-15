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睽違 28 年重返世足勇闖 8 強的挪威國家隊光榮返國！當家神射手哈蘭德（Erling Haaland）與隊長厄德高（Martin Ødegaard）帶領全隊遊行，現場湧入超過 9 萬名球迷，連挪威王子都登台擊鼓、全場大跳「維京划船」應援。然而最引爆 Threads 瘋傳的爆笑亮點，卻是隊長奧德加特在雙層巴士上一腳「精準襲警」，隨後秒蹲下躲避的呆萌反應，讓全球網友笑翻直呼：「整隊都是寶！」挪威隊搭乘開放式雙層巴士進行封街遊行時，陣中靈魂人物、效力於英超兵工廠的隊長厄德高（Martin Ødegaard）在車頂興奮展現腳法，準備將足球踢向底下的熱情球迷發放福利。沒想到這一腳力道與角度失算，足球竟直接「精準命中」在路旁維持秩序的警察頭上！發現自己一腳踢中警察後，這位身價千萬的頂級球星瞬間嚇得縮起肩膀，連忙「秒蹲下」悄悄躲在巴士欄桿後方，露出既尷尬又呆萌的表情。畫面曝光後迅速引爆全球網友熱議，紛紛笑喊：「全世界都知道你襲警了啦！」、「警察叔叔就是他！直接解鎖最狂世足紀念品」、「躲起來的表情也太可愛，還好員警不是敵隊熱刺迷！」除了這個無厘頭的小插曲，現場的大場面也震撼許多人。除了挪威王子親自上陣擊鼓助陣，現場 9 萬名球迷更齊心做起「維京划船」應援，展現滿滿的民族凝聚力。這種即使沒進 4 強、依然全體熱烈擁戴英雄的溫馨氛圍，讓無數網友讚爆：「這才是對待國家代表隊該有的態度」、「雖然沒進 4 強，但這種尊重讓人感動到起雞皮疙瘩」。這場融合維京狂野與呆萌幽默的英雄盛宴，也讓不少球迷笑稱：「這整隊根本都是寶，看完真的會深深愛上這個國家！」