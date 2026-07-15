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基隆地檢署今（15）日上午指揮廉政署、基隆市調查站、北部機動工作站等單位，兵分多路搜索基隆市政府採購中心、中正區公所及工務處公用事業科等30多處地點，並帶回多名相關人員訊問。據了解，全案疑與工程採購涉嫌洩漏底標有關，目前朝違反《貪污治罪條例》等方向積極偵辦。根據初步掌握，檢調此次搜索範圍涵蓋市府採購中心、中正區公所及相關業務單位，同步調閱大批文件資料，並將採購中心楊姓男子、中正區公所傅姓區長等人帶回協助調查，以釐清案情。消息指出，全案疑與2021年至2025年間多件公共工程採購案有關，檢調懷疑有相關人員涉嫌洩漏底標，影響招標公平性。事實上，檢調先前已多次調閱相關資料蒐證，經長期蒐證後，今日正式發動大規模搜索行動。目前全案仍由檢調持續偵辦中，相關涉案情節及是否有其他公務員、業者涉入，仍有待檢調進一步釐清。