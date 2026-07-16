🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸，7月17日至7月19日限時3天登場，買1送1、買2送2通通有。換算成單件平均特價來看，UCC無糖咖啡18元、UNI FIT運動飲料15元、海鮮烏龍麵25元、麻辣臭豆腐泡麵30元、草莓乾30元、抗菌濃縮洗衣精1.2公斤89元。
夏天熱爆囤冰趁這波，森永果汁果實冰平均45元，原價40元的孔雀餅乾雪糕下殺至20元，百吉布丁雪糕、巧克脆皮雪糕平均18元。杜老爺情人果冰棒則是5支100元，單支20元約5.7折也是逼近半價。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月17日至7月21日，換算成單件特價，運動補給飲料15元、萊姆氣泡水18元、巧克力脆皮大雪糕18元、紅心芭樂茉綠奶蓋雪糕25元、曠世奇派蘭姆葡萄雪糕28元、麥維他消化餅15元、彩虹糖21元、好時巧克力23元、辛拉麵25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是7月15日至7月19日，共5款商品半價優惠，單件平均特價來看，辛拉麵香辣雞肉風味30元、農心辛辣白菜麵25元、UCC無糖黑咖啡18元、激浪汽水18元、人魚漢頓棒棒糖7元。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」優惠活動，7月17日至7月19日限時3天，杜老爺指定冰品任選第2件5折，原價49元、平均單支特價37元，口味包括巧克力、草莓、淇淋巧酥、藍莓優格。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，7月16日上午9時開賣灣仔碼頭脆皮爆汁煎餃（韭菜豬肉）16入129元，平均每顆煎餃8元；義美綠豆沙牛奶冰棒5支入89元，平均每支18元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸，7月17日至7月19日限時3天登場，買1送1、買2送2通通有。換算成單件平均特價來看，UCC無糖咖啡18元、UNI FIT運動飲料15元、海鮮烏龍麵25元、麻辣臭豆腐泡麵30元、草莓乾30元、抗菌濃縮洗衣精1.2公斤89元。
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全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月17日至7月21日，換算成單件特價，運動補給飲料15元、萊姆氣泡水18元、巧克力脆皮大雪糕18元、紅心芭樂茉綠奶蓋雪糕25元、曠世奇派蘭姆葡萄雪糕28元、麥維他消化餅15元、彩虹糖21元、好時巧克力23元、辛拉麵25元。
門市「限時殺5日」是7月15日至7月19日，共5款商品半價優惠，單件平均特價來看，辛拉麵香辣雞肉風味30元、農心辛辣白菜麵25元、UCC無糖黑咖啡18元、激浪汽水18元、人魚漢頓棒棒糖7元。
OKmart推出「週週超值選」優惠活動，7月17日至7月19日限時3天，杜老爺指定冰品任選第2件5折，原價49元、平均單支特價37元，口味包括巧克力、草莓、淇淋巧酥、藍莓優格。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，7月16日上午9時開賣灣仔碼頭脆皮爆汁煎餃（韭菜豬肉）16入129元，平均每顆煎餃8元；義美綠豆沙牛奶冰棒5支入89元，平均每支18元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。