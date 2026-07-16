🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是7月17日至7月19日。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是7月17日至7月21日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是7月15日至7月19日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OK超商「週週超值選」是7月17日至7月19日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於7月16日上午9時開賣灣仔碼頭脆皮爆汁煎餃韭菜豬肉16入129元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於7月16日上午9時開賣義美綠豆沙牛奶冰棒5支入89元。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸，7月17日至7月19日限時3天登場，買1送1、買2送2通通有。換算成單件平均特價來看，夏天熱爆囤冰趁這波，杜老爺情人果冰棒則是5支100元，單支20元約5.7折也是逼近半價。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月17日至7月21日，換算成單件特價，門市「限時殺5日」是7月15日至7月19日，共5款商品半價優惠，單件平均特價來看，OKmart推出「週週超值選」優惠活動，7月17日至7月19日限時3天，杜老爺指定冰品任選第2件5折，原價49元、平均單支特價37元，口味包括巧克力、草莓、淇淋巧酥、藍莓優格。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。