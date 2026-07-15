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法國隊在2026年世界盃四強準決賽以0：2不敵西班牙，黯然出局。賽後，前法國國腳曼加拉（Eliaquim Mangala）在接受專訪時直言，法國隊整場比賽毫無機會，即便再多踢1個小時也無法改變戰局。而法國權威媒體《隊報》與曼加拉皆點出，上半場表現最佳的中場大將拉比奧（Adrien Rabiot）被提前換下，是導致法國隊全面崩盤的致命轉折。曼加拉在接受《巴黎人報》專訪時表示，這場比賽最讓他痛心的並非結果，而是比賽呈現出的絕望感。他直言：「最終的感覺是，即使比賽再延長1個小時，局面也不會有任何改變。法國隊始終沒能創造出真正的機會。」曼加拉指出，西班牙展現了令人窒息的掌控力。下半場開局後，西班牙的攻勢更加強勢，而法國隊無論是個人還是整體都找不到任何解決辦法。他觀察到場邊的主帥德尚（Didier Deschamps）非常緊張，全隊也充滿沮喪：「球員們自己一定也明白，比賽已經完全脫離了他們的掌控。」針對法國隊潰敗的戰術核心，《隊報》與曼加拉不約而同地指向了「中場失控」，尤其是拉比奧在半場遭到換下的決定。《隊報》分析指出，法國中場再次陷入了宛如2024年歐洲盃對陣西班牙時的泥潭。面對西班牙的羅德里（Rodri）、魯伊斯（Fabian Ruiz）與奧爾莫（Dani Olmo）的鐵三角組合，法國隊顯得毫無招架之力。拉比奧在比賽開局表現極佳，展現了領袖氣質與強硬的對抗，但他卻在第9分鐘就因犯規苦吞黃牌。為了避免紅牌風險，德尚在半場時用科內（Manu Kone）將其換下。曼加拉認為這個決定影響巨大：「在我看來，拉比奧是上半場法國隊表現最好的球員。他的缺陣進一步加劇了球隊的困難。」《隊報》更犀利評論，失去拉比奧後，負責防守中場的楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni）被迫退得太深，幾乎變成了第三中後衛，讓西班牙能在中場釋放出的空間中盡情配合。西班牙人必定慶幸這麼早就擺脫了拉比奧的糾纏。曼加拉也反思，外界在四強賽前或許把法國隊想得太過美好。他指出：「這是法國隊在本屆賽事中第一次遭遇真正的足球強國，比賽瞬間變得困難許多。相比之下，就連比利時在對陣西班牙時，創造出的機會都比法國隊來得多。」《隊報》在文末總結，中場的失控象徵著兩隊之間巨大的技術差距：法國隊本該更快，卻做什麼都慢半拍；前鋒線表現笨拙，中場也缺乏傳球的視野與腳法。正如德尚賽後無奈承認的：「這就是頂級比賽，西班牙在預判攔截軌跡方面非常出色，我們始終沒有找到解決辦法。」