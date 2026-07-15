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2026世界盃首場四強賽落幕，西班牙最終以2：0完封法國，強勢挺進冠軍戰。這場頂尖對決在比賽第20分鐘因法國隊一次令人難以置信的低級防守失誤而徹底瓦解。法國後衛迪尼（Lucas Digne）在禁區試圖處理高空球時，遭西班牙18歲神童亞馬爾（Lamine Yamal）從死角高速超車，迪尼不慎一腳狠狠踹在對方身上、痛送12碼罰球。這次致命的12碼遭日本前國腳內田篤人直言批評「太過安逸」。這起改變比賽走勢的關鍵判罰發生在開賽第20分鐘。當時雙方戰成0：0平手，西班牙左後衛庫庫雷亞（Marc Cucurella）起腳將球吊入禁區，皮球直接飛向遠柱。法國守將迪尼判斷落點後，企圖用頭部將球頂起並重新控制。然而，就在皮球高高彈起、迪尼轉身準備用腳將球清掉時，卻完全沒注意到西班牙神童亞馬爾早已利用驚人的爆發力，從他背後的防守死角超車。避之不及的迪尼，抬起的右腳直接重重踢在亞馬爾身體上。主裁判毫無遲疑，立刻指向12碼罰球點，判給西班牙一記關鍵點球。擔任賽事講評的日本前明星後衛內田篤人，隨即在轉播中對此一判罰給出嚴厲評價：「這球防守球員實在太安逸了。在世界盃準決賽這種頂尖水準的戰場上，你必須預判到對手會有這樣的突襲動作。當你選擇用頭把球點高、甚至把背後留給對手的那一刻，勝負就已經決定了。」這記痛失12碼的低級失誤，瞬間在各大社群平台上引爆法國球迷排山倒海吐槽：「天啊！迪尼到底在搞什麼？」 「這腳踢得太明顯」 「這就是徹底的活該，毫無藉口。」 「這個時間點送點球，簡直把決賽門票雙手奉送。」西班牙隨後由前鋒奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）操刀點球，他冷靜騙過守門員將球穩穩罰進，幫助西班牙打破僵局取得1：0領先。下半場西班牙再靠著後衛波羅（Pedro Porro）破門追加保險分。反觀失球後的法國隊兵敗如山倒，進攻端在西班牙的高強度壓迫下顯得束手無策，防守端也因那次12碼罰球而失去了底氣。最終，西班牙在全場高水準的攻守運轉下，以2：0完封法國，自2010年南非世界盃奪冠後，暌違16年再度重返世界盃決賽舞台。而這場失利，無疑將成為迪尼職業生涯中最痛的夢魘。