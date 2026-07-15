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2028年洛杉磯奧運棒球項目有機會首度迎來大批現役大聯盟球星參賽，不過相關協商已引發勞資角力。根據《The Athletic》取得的大聯盟提案內容，MLB希望建立一套近乎「強制參賽」的制度，若球員入選奧運名單，卻沒有正當理由拒絕出賽，可能被放進限制名單，不僅無法領薪，也不累積大聯盟年資，最長可能影響25天。這項方案仍須和球員工會協商，尚未正式定案，但已遭球員工會執行長梅耶（Bruce Meyer）批評「過於極端」。根據提案，若球員拒絕參加2028年洛杉磯奧運，且未獲選明星賽，將自7月10日至8月3日被列入限制名單，共計25天。這段期間球員無法領薪，也不會累積大聯盟年資。若球員先參加7月11日明星賽，之後才拒絕奧運，限制期間則從7月12日開始，同樣可能面臨額外懲處。這套制度等於讓奧運參賽接近「強制徵召」。對MLB來說，若聯盟願意為奧運調整賽程，就希望比賽能真正集結最頂級球星；但對球員工會而言，停薪、不計年資與限制申訴空間，都可能壓縮球員自主權。提案也針對傷兵球員設下嚴格規範。若球員截至7月9日已在大聯盟或小聯盟傷兵名單，聯盟會視為合理缺席理由，可免除奧運參賽義務。不過，即使球員傷勢提前好轉，也不得在8月4日前回到例行賽或展開小聯盟復健賽。MLB表示，這項規範是為了防止球員或球團利用傷兵名單規避奧運。因此2028年球季中，若可能入選奧運的球員被提出傷兵名單申請，聯盟也會採取更嚴格審查。除了傷病之外，若球員因健康、安全或其他特殊理由希望缺席，是否核准將由MLB主席曼弗瑞德（Rob Manfred）裁定。依照提案內容，球員也無法透過申訴程序挑戰相關懲處，這成為工會反彈的關鍵原因之一。曼弗瑞德強調，2028年洛杉磯奧運是向全世界推廣棒球的重要機會。既然大聯盟要為奧運調整整個球季，就希望最優秀的球員都能站上舞台，讓全球看見棒球最高水準。他也指出，奧運與世界棒球經典賽（WBC）不同。WBC在春訓期間舉行，球員當時仍在調整狀態；但奧運若在球季中登場，球員本來就處於例行賽比賽節奏中，因此聯盟認為兩者情況不能完全相提並論。目前MLB、球員工會與洛杉磯奧運籌委會仍在協商，是否採取強制參賽、球員保險、賽程安排與相關權益都尚未定案。若最終談成，2028年奧運棒球有望成為史上星度最高的一屆；但從目前提案內容來看，勞資攻防才剛開始升溫。