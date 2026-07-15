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徐巧芯：福壽董事長洪堯昆任中聯油脂董事 配偶沈貴香和大亞沈尚邦共同投資

徐巧芯：大亞沈家和賴清德有長年交情 是屢被點名的綠友友企業

徐巧芯：中聯董事的配偶和大亞友共生關係 賴清德是否有被影響？

中聯油脂出廠油品被驗出一級致癌物「苯駢芘」超標達4倍，下架產品已逾400項且範圍持續擴大，致癌油品從1300噸一路增加到2.7萬噸。國民黨立委徐巧芯日前指控，整個過程中，政府不合理地蓋牌、拖延、隱匿，全國人民都看在眼裡，而翻查經濟部商業發展署登記資料、證交所董監事持股、歷年年報及地方新聞、起訴書後發現，這恐不只是品管問題，更牽扯出一條食品巨頭交叉持股的利益共生鏈，一路延伸至綠營的政商關係脈絡。徐巧芯13日發文表示，中聯油脂股權由福懋油脂、泰山企業與福壽實業3家各持股約三分之一，是3大股東的黃豆聯合採購與初搾平台，3家大廠既是老闆也是客戶。福壽實業董事長洪堯昆長期代表福壽出任中聯油脂董事，檢調於7月10日發動約談，認定中聯油脂董事會成員在品管與通報上有實質管理責任，洪堯昆最終被依違反《食安法》裁定1千萬元重金交保。徐巧芯進一步指出，比對證交所董監事關係人持股與經濟部公司變更登記，發現洪堯昆配偶沈貴香依法以「董事長洪堯昆之配偶」身分申報持有福壽實業股票，福壽前十大股東名冊中持股2.28%的「華紹投資股份有限公司」由洪堯昆與配偶共同控制。此外，洪堯昆配偶沈貴香與大亞集團副董事長沈尚邦在京屋物業共同出任董監事，洪堯昆本人也持有大亞電線電纜1.05%股份並長年出任監察人，福壽洪家、洪堯昆配偶與大亞集團核心經營者之間存在密集交叉持股與共同經營關係。徐巧芯提到，與洪堯昆配偶沈貴香共同投資的大亞集團沈尚邦，其大亞沈家與賴清德總統有長達20年交情。2014年台南市議會正副議長選舉前夕，國民黨台南市議會黨團曾公開點名賴清德友人康銀壽及沈尚邦涉嫌介入選舉與黨團運作；2020年大亞集團65週年活動，時任副總統賴清德出席，沈尚弘、沈尚邦兄弟全程陪同。大亞及子公司近年在台南七股、學甲等地取得大量政府綠能儲能標案，屢被在野黨點名為「綠友友」企業，據《信傳媒》報導，沈尚邦與賴清德交情「最深、最熟」。徐巧芯質疑，中聯油脂涉重大食安犯罪，董事洪堯昆被重金交保，其配偶與大亞集團核心經營者沈尚邦的交叉持股共生關係，加上大亞沈家與賴清德多年交情，是否正是行政院長卓榮泰聽完衛福部長石崇良報告毒油風暴後說「再考慮」的原因？令人質疑。她更呼籲賴總統站出來說明，中聯油脂出事前後是否有人透過任何管道接觸？並質疑政府處置過於緩慢，是否受人際或企業背景影響？