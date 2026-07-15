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中聯致癌油案延燒，福壽實業董事長、中聯油脂現任董事洪堯昆以1千萬元交保，對此國民黨與媒體人黃揚明以總統賴清德同台合照等，指控雙方關係匪淺，對此民進黨新聞部副主任黃子一揭露政治獻金相關申報資料，顯示南僑政治獻金只捐給藍營民代，其中以藍委王鴻薇40萬最多。立委王定宇表示，難道只因為主管機關是台北、台中，藍委就想要把責任推卸給中央嗎？同框拍張照就要負起政治責任？那政治獻金難道是共犯嗎？當然這樣講都不好。對於藍營指控寵物展合影遭指與廠商關係匪淺，王定宇直呼實在太荒謬，蘇巧慧跟誰同框所以就要負起政治責任，難道國民黨民代沒有參加嗎？李四川有沒有去嗎？參加一個公開的活動同框，就要負起中聯毒油的政治責任的話，那要這樣推理的話，該負責任的人那可多了咧。王定宇說明，中聯毒油的本質是，中聯製造了有毒的油供貨到南僑之後，南僑依法有責任要自主檢驗，檢驗的結果也依法要通報地方主管機關，也就是縣市衛生局。當南僑檢驗出有問題的時候，竟然沒有通報地方衛生局，而是去聯絡上下游的廠商一起開會。那是不是要掩蓋不知道，至少延遲了一個多月沒有通報，直到6月30日蓋不住了，才分別向台中市與台北市衛生局一一通報。王定宇表示，毒油事件中央跟地方都有責任應該亡羊補牢來解決問題，核心的問題就在於中聯製造毒油、南僑發現之後延遲通報。制度上的缺失是不能把食安仰賴業者自主通報，因為中聯跟南僑證明了自主通報會延遲，所以這部分要補強。所以也不會去說地方政府本來是主管機關，就要咎責台北、台中。這整個事情的本質是來自於業者的掩蓋與拖延。王定宇說，那沒想到國民黨立委為了幫業者卸責，一股腦地把這個事情變成政治鬥爭事件，無限上綱地要檢討中央的責任。難道只因為主管機關是台北、台中，藍委就想要把責任推卸給中央嗎？同框、拍張照，在寵物展有同框的相片就要負起政治責任？那把南僑政治獻金捐款紀錄列出來一看，難道上面的政治人物該推出午門斬首嗎？參加寵物展拍張照就要被拿出來說嘴，那收他們政治獻金的，難道可以說是共犯嗎？當然這樣講都不好。王定宇表示，用政治鬥爭的方式來幫業者卸責，去掩蓋地方主管機關的事實，這對食安毫無注意。所以現在該做的事情是把自主通報的機制加入政府介入。這個部分不能再仰賴業者自主通報，而中央跟地方在處理這個事情上，大家都應該善盡本份去維護食安。最後王定宇說，最差勁的就是幫業者卸責，去混淆中央地方的權責，把一個食安事件引導風向成政治鬥爭。這對國人的健康以及食安毫無助益。這麼做真的不好，幫真正該負責的人推卸了責任，而去用政治的鬥爭把它淪為口水戰，這不是一個負責任的做法。