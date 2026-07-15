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▲法國和西班牙交手，被認為是本屆世界盃的決賽預演。（圖／翻攝自Equipe de France）

2026年世界盃四強戰，西班牙以2：0擊退奪冠大熱門法國，強勢挺進決賽。賽後，法國主帥德尚（Didier Deschamps）將矛頭指向裁判，質疑執法水準。對此，西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）在賽後記者會上予以反擊，直言對手只是在「找藉口」，並強調西班牙同樣有一顆進球被沒收，判罰對雙方都是公平的。面對德尚對裁判執法水準的質疑，德拉富恩特顯得相當淡定。他表示：「當比賽結果不符合預期時，每個人都可能會尋找一些藉口。」德拉富恩特指出，裁判的判罰並非只對單一方不利，西班牙在比賽中也同樣受到影響：「事實上，我們有一個進球被取消，還有一些越位判罰的尺度也非常接近。如果事情真的像德尚所說的那樣，那麼雙方其實都受到了影響。」他進一步強調，自己並不想把精力耗費在抱怨裁判上，而是期盼所有人——包含裁判、影片助理裁判（VAR）以及參與足球盛宴的每個人，都能夠每天不斷進步。談到如何瓦解法國隊的攻勢，德拉富恩特將功勞歸給全體球員的戰術執行力與強大的團隊精神。「我們的訊息非常明確：我們面對的是世界上最優秀的『國家隊』之一，但他們面對的，是世界上最好的『球隊』。我們是一支真正的團隊，而一支真正的團隊是不可阻擋的。」針對球隊在長達47天的長期集訓中沒有傳出任何摩擦與問題，德拉富恩特透露了管理秘訣：「最重要的一點，就是必須懂得挑選與你一起踏上旅程的人。我們都是正常、慷慨的人，始終將集體利益擺在個人利益之上，這樣一來整個旅程自然會輕鬆很多。」外界相當關心天才小將亞馬爾（Lamine Yamal）賽後退場時疑似跛行的狀況，德拉富恩特派發了定心丸，表示與隊醫確認過後，亞馬爾身體並無大礙；而踢進第2球的功臣波羅（Pedro Porro）則疑似肌肉負荷過大，需待進一步評估。至於決賽更想碰上阿根廷還是英格蘭？德拉富恩特坦言目前晉級四強的球隊正好是國際足總（FIFA）排名前4名的隊伍，這證明了本屆賽事的極高水準，因此西班牙絕對不會挑選對手。他提到，基於與阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的私交，他確實很期待與阿根廷交手；但同時他也極度尊重英格蘭的實力，早在開賽前就將英格蘭視為奪冠大熱門。他強調，無論最終迎戰誰，西班牙都會張開雙臂迎接終極挑戰。