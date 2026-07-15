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據平面報導，行政院長卓榮泰在9日院會討論油品流向議題時，不滿台中市政府率先公布問題油品流向，質疑台中副市長黃國榮「為什麼要搶快公告？」民眾黨團總召陳清龍今（15）日批，「冷血的程度，讓人不敢置信」，卓榮泰根本是「傲慢甩鍋卓內閣」，直問，「請問卓榮泰院長，你何時要下台？」。陳清龍表示，稍早，媒體報導，9日行政院院會中，卓榮泰不滿台中市政府率先公布毒油的流向感到不滿，並質疑為何要搶快，冷血的程度，讓人不敢置信。面對食安風暴，民眾人心惶惶，中央擺爛、地方自救，竟然還要受到中央的譴責，請卓榮泰立刻站出來解釋，到底是在幹嘛？陳清龍提到，卓內閣處理的不只是荒腔走板，態度更是傲慢無比，昨天卓榮泰連一句最基本的道歉都說不出口，今天林靜儀次長青出於藍更勝於藍，大言不慚要大家少吃雞排，因為高溫就會產生苯駢芘。陳清龍說，衛福部自己失職、蓋牌，林靜儀次長不檢討自己，反而檢討民眾的飲食習慣，完全不食人間煙火，傲慢到讓人嘆為觀止。整個卓內閣根本不是AI行動內閣，而是傲慢甩鍋內閣，請問卓榮泰你何時要下台？