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TWICE日本成員MINA（名井南） 確定將來台！品牌SK-II今（15）日稍早宣布，身為全球品牌大使的MINA即將現身台灣，雖然地點、日期都尚未宣布，但消息曝光後已經讓大批 ONCE（粉絲名）興奮直呼：「終於等到了！」SK-II透過官方社群公開預告，寫下：「MINA is coming to Taiwan」，並表示全球品牌大使MINA即將在台灣跟粉絲見面，透露她將分享肌膚晶瑩剔透的保養祕訣，以及如何自信綻放美麗的光采，更多活動資訊將陸續公開。這也是MINA自2015年以TWICE出道、活動邁入第11年以來，首度以個人身分來台出席公開活動，雖然過去她曾兩次隨TWICE來台開唱，但從未單獨訪台，因此格外具有紀念意義。消息一出，立刻引發粉絲熱烈討論，不少人激動留言「真的等了11年」、「終於不是跟團，是MINA一個人來」、「拜託活動名額多一點」、「一定要搶到現場名額」，更期待品牌後續公布活動日期、地點及參加方式。