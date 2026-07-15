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中聯油脂致癌油風暴延燒，民進黨發言人吳崢今（15）日表示，藍白陣營持續操弄食安事件、挑起社會恐慌，但衛福部早已祭出「三道防線」全面檢驗、嚴格把關，誓言阻絕問題油品流入市面，守護食安需要的是務實解決問題，遺憾藍白卻反其道而行，將人民健康當作政治表演的籌碼，只顧收割聲量，對釐清真相毫無幫助。吳崢表示，衛福部築起的「食安三道防線」包含，一週內完成全面檢驗、建立嚴格的重新上架機制，並透過修法強化源頭管理、異常通報及稽查制度，確保產品在「安全無虞」前絕不放行；此外，針對不肖業者惡意隱匿、延遲通報之行徑，司法檢調已全面介入；政府未來也將直接抽驗下游產品，徹底杜絕上游業者自行送驗、企圖蒙混過關的漏洞。吳崢直指，藍白口口聲聲重視食安，行徑卻自相矛盾。上週不顧颱風威脅，執意要求院長卓榮泰放下防救災指揮，赴立法院進行食安報告；本週院長依朝野協商如期到場，藍白卻又翻臉杯葛，這種「為反而反」的政治鬧劇，證實其根本無心食安，純粹是將民生議題當作政治鬥爭的工具。吳崢強調，行政團隊以負責的態度，應國會要求進行完整說明，並坦然接受全民監督。在野黨若真以人民健康為念，就應回歸理性，支持司法徹查與制度改革，並提出具體的建設性方案，而不是一再用含沙射影的政治口水模糊焦點，製造無謂的社會恐慌。此外，民進黨新聞部副主任黃子一也說，這次問題油廠商南僑，每次選舉都只捐政治獻金給國民黨，而現在藍營再說，因為福壽董事長洪堯昆有跟總統賴清德合照，所以是民進黨故意在包庇，結果隨手查一下政治獻金紀錄，也有捐給藍委、國民黨；此外，這次問題油廠商福壽百年活動，國民黨的台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美都有參加，還上台合照。黃子一直言，「最愛連連看硬說總統跟福壽董事長合照所以有關係、是綠友友的黃揚明，剛跟朱學恆合照完沒多久，朱就被爆性騷擾了，請問黃揚明跟他合照，是性騷擾友友嗎？」他強調，食安問題行政團隊一再強調沒有妥協空間，台中市、台北市府事發後也有開罰，就證明主管機關就是地方政府，「食安問題不分藍綠，只有中央跟地方合作努力，才能儘快讓人民有安全的油可用，整天這樣連連看，有意思嗎？」