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▲大S（右）生前在手機備忘錄寫下的遺囑中，有將財產分配給具俊曄（左）。（圖／翻攝自大S IG@hsushiyuan）

已故女星大S（徐熙媛）在去年2月過世後，時隔1年多再度爆出財產風波，引發外界熱議。不料今（15）日竟傳出大S早已寫好遺囑，在生前的手機備忘錄中寫下將財產分配給一對兒女、老公具俊曄、以及大姊的孩子，獨缺了S媽（黃春梅），而徐家沒照辦的原因，是認為這份備忘錄不具法律效力，所以不願承認。近日傳出大S早在生前就於手機的備忘錄中分配好遺產，據《鏡週刊》報導，大S早寫好了財產分配，如果自己有天突然離世，將會把珠寶跟名牌包留給女兒，其餘財產則給一對兒女、老公具俊曄，以及大姊的孩子，但卻沒有幫大S打理資產的S媽。不過這份備忘錄沒有照辦的原因，是因為徐家人認為沒有法律效力。事實上，大S曾演過多部經典影視作品，擁有非常高的知名度。但S媽曾在受訪時提到，大S結婚後減少工作量，之後又花了很多錢打官司，台灣帳戶可能只剩不到200萬。但就算她去世前已漸漸淡出螢光幕，但手上還是有不少代言，酬勞累積高達數千萬元。其中，大S合作4年的保養品牌，還在她過世後繼續支付600萬元尾款，而該款項也是到大S的公司帳戶，也就是S媽親自管理的帳戶。