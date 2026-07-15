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東京迪士尼10月起漲價 成人門票最高飆破1.2萬日圓

夢幻泉鄉開幕、成本攀升 官方揭調價原因

停車、快速通關也變貴 迪士尼全面走向高客單價

日本東京迪士尼樂園一直以來是不少台灣民眾訪日必去景點，不過想前往東京迪士尼樂園旅遊的民眾，荷包恐怕又要縮水了。營運東京迪士尼度假區的東方樂園公司（Oriental Land）14日宣布，將自今年10月起調整浮動票價制度，其中成人一日護照最高票價將由目前的1萬900日圓調漲至1萬2400日圓（約新台幣2500元），一口氣調升1500日圓，創下東京迪士尼開園以來最高票價，也是自2023年10月以來，時隔3年再度漲價。綜合讀賣新聞等日媒報導東京迪士尼自2021年3月導入浮動票價制度，門票價格會依照平日、假日、季節活動及園區預估人潮等因素調整，目前成人一日護照價格介於7900日至1萬900日圓之間。新制上路後，18歲以上成人一日護照最高價格將提高至1萬2400日圓；12歲至17歲青少年票則由最高9000日圓調漲至1萬200日圓；4歲至11歲兒童票最高價格僅調高300日圓，來到5900日圓。東方樂園強調，此次並非全面調漲票價，而是僅提高部分需求最旺日期的最高售價，大多數日期的票價仍維持不變，希望兼顧營運成本與旅客接受度。以今年10月的萬聖節活動為例，部分熱門假日將適用最高票價，其中10月11日成人一日護照即為1萬2400日圓；其他日期則依人潮不同，適用不同票價級距。對於此次調價，東方樂園指出，主要考量近年營運成本持續增加，包括2024年全新主題園區「夢幻泉鄉（Fantasy Springs）」開幕後，園區整體體驗與服務價值提升，加上新設施建設、安全維護、人事成本及員工薪資調整等支出持續攀升，因此決定重新檢討票價。其中，兒童票漲幅相對較小，東方樂園表示，是希望降低家庭旅遊負擔，讓更多親子旅客仍能前往園區遊玩。近年來，東京迪士尼持續推動「高客單價」經營策略。除了此次調整門票價格，今年6月也已調漲園區停車費，一般小客車及大型車停車費均提高1000日圓。此外，園方也宣布，自8月底起，原本免費提供遊客使用的「40週年紀念Priority Pass（優先通行證）」將正式停止服務，屆時園區內快速通關機制將全面改為付費方案，意味著想節省排隊時間的遊客，未來將需額外支付費用。事實上，東京迪士尼近年多次調整票價，引發外界討論。雖然營收屢創新高，但隨著票價及園區各項消費持續增加，也讓不少日本民眾感嘆，前往迪士尼的門檻愈來愈高。不過，東方樂園則表示，未來仍將持續透過新設施與新體驗提升園區價值，希望讓旅客感受到票價所對應的服務品質。