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男子懸掛機窗外兩分鐘 妻緊抓雙腿不放

瑞安航空班機起飛10分鐘突驟降9,000呎

客艙極度失壓 乘客以為要墜機

歐洲最大廉航「瑞安航空」1架班機，近日在飛行過程中，機窗突然破裂，一名坐在窗邊的男子卡洛維奇（Ljubisa Karović）瞬間被吸出窗外，這時身旁的妻子和其他乘客趕快死命抓住他的雙腿，飛機最終緊急返回出發地點，男子一度失去意識，緊急送醫治療後脫離險境，妻子回憶，當時自己只有一個念頭「如果要死，那我們就一起死。」根據衛報報導，這起驚悚事故發生於上週五，夫婦倆當時搭乘這班從希臘塞薩洛尼基（Thessaloniki）飛往德國梅明根（Memmingen）的班機，班機起飛後因引擎故障，導致機體碎片擊碎客艙的壓克力機窗，坐在窗邊的男子卡洛維奇隨即頭部朝下、被強大氣流吸出機外。他的妻子葛柯維奇（Svetlana Grković）接受塞爾維亞媒體《Nova》訪問時表示，「他當時半個身體都露在飛機外面」，她當時立刻反應並一把抓住他的腿，敘述當時丈夫「胸部以上都在機艙外」，懸空了長達兩分鐘。葛柯維奇指出，在另外兩名熱心乘客的協助下，她終於成功將失去意識的丈夫拉回機艙內。她表示，隨著機艙瞬間失壓，許多乘客紛紛驚慌離開座位，逃往飛機的其他區域避難。根據航班追蹤數據，客機起飛約10分鐘後，突然在空中驟降了9,000英尺（約2,700公尺），機上乘客向當地媒體透露，所幸卡洛維奇當時有繫好安全帶，這在急難發生時產生了作用，也讓機艙內的其他人有機會牢牢抓住他，不至於讓他直接墜落機外。61歲的卡洛維奇仍在希臘住院治療。葛柯維奇透露，丈夫傷勢嚴重且驚魂未定，不過對她來說，他還活著最重要。葛柯維奇說，丈夫的手傷得特別嚴重，身上還有灼傷。他目前無法與人溝通，也不記得整起事件的經過。她也特別向當時伸出援手的無名英雄致謝：「當時有一些人來幫我，我記得是一男一女。那位男士幫了我和柳比沙（Ljubisa）很大的忙。我不記得他的名字，甚至不知道他有沒有告訴過我。我很想再見到他，當面再次向他致謝。」現場流出的影像與影片顯示，受損的破裂機窗導致客艙急速失壓，氧氣面罩隨即自天花板降下。一名乘客向塞薩洛尼基電台（Radio Thessaloniki）驚恐表示，當時機上所有人都「以為飛機要墜毀了」。該名乘客說，「失壓狀況非常嚴重，感覺好像完全無法呼吸。受傷的那位先生流著血，隨後好幾次失去知覺，很可能是因為缺氧和過度驚嚇。」另一名乘客則提到，現場尖叫聲不斷，「有一瞬間我還以為是有人不小心打開了緊急逃生門。」塞薩洛尼基機場營運商「希臘法蘭克福機場公司」（Fraport Greece）表示，此起事件目前正由希臘航空及鐵路安全調查局（Hellenic Air and Rail Safety Investigation Authority）進行調查。瑞安航空在事後發表聲明證實，該航班在起飛後不久，因一扇客艙窗戶脫落而折返塞薩洛尼基，並強調飛機隨後正常降落，乘客也已安全返回航廈。瑞安航空隨後調度了替代客機，其餘乘客已於當天稍晚重新啟程前往德國梅明根。