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李柏瑟具名檢舉！內政部主動調閱體檢資料

桃園市議員參選人佀廣洋近來負面聲浪不斷，其母親國民黨立委萬美玲日前受訪時透露，他昔日因體重達到120公斤，體位不合格而免服兵役，還宣稱佀廣洋很羨慕哥哥可以當兵。消息曝光後，引發外界高度關注，同為市議員參選人的李柏瑟具名檢舉後，也收到了內政部回覆，她更狠酸：「給全台灣、全桃園所有乖乖去當兵的年輕人和他們的媽媽，一個公道的交代！」李柏瑟表示，這幾天，萬美玲立委的兒子佀廣洋「免役」的事，全台灣的男性朋友都在討論，大家心裡都是滿滿的不公平！萬立委說兒子當年因為體重120公斤判定免役，隨後又改口是110公斤⋯但她認為，關鍵不在體重多少，而是如何不用服兵役的過程，到底有沒有問題？因為這攸關國家兵役制度最基本的公平性！「我們團隊第一時間就正式向內政部具名檢舉。今天，內政部正式回覆我們囉！」李柏瑟指出，內政部已經主動調閱當年所有的體檢調案資料，並且說明，只要查出當年的體位判定有違法舞弊、包庇或偽造文書，一律移送檢調！李柏瑟強調，不管誰爸媽是藝人、高官還是立委，通通沒有特權！如果連保家衛國服兵役，都能靠身分、靠資源特權去規避，那就是在踐踏所有奉公守法役男的尊嚴！既然社會有這麼大的質疑，政府就有責任把體檢紀錄查個水落石出，同時也感謝內政部依法辦理、主動調閱，以維護兵役制度公平。