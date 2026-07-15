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伊朗戰爭複雜 林伯豐盼核能穩定電力

物價連2月破2% 林伯豐喊緩徵碳費

伊朗戰火再起，荷莫茲海峽通行狀況撲朔迷離，也讓國際油價開始墊高。三三企業交流會理事長林伯豐表示，伊朗戰爭問題複雜且不容易解決，在此前提下，政府應確保台電穩定發展，多發展核電。對於5、6月物價接連超過2%，他則建議，政府應事先協助企業，譬如緩徵碳費、協助傳統產業度過難關等。美國及伊朗簽署停火協議不到1個月，近期軍事行動再升級，美軍恢復對伊朗港口的海上封鎖。美國總統川普警告，若伊朗拒絕談判，下週將摧毀伊朗所有發電廠與橋梁，甚至未排除發動地面作戰的可能性。林伯豐指出，伊朗戰爭問題複雜，主要看美國態度及伊朗接受程度，呼籲台灣政府應確保台電穩定發展，多發展核電才能夠穩住台灣電力供應。他說，台灣天然氣受限於運輸瓶頸，台灣難以突破船隻、碼頭等限制，除了致力於油氣運輸，同時也必須要有核電，認為核電至少要達到15%，最好能像韓國達到3成，台灣才能穩定供電、合理電價，尤其AI產業不能忽略電力需求。林伯豐致詞說，台灣去年IC產值6.5兆元，晶圓代工市占70%，AI伺服器9成由台灣供應鏈生產；半導體產業用電已占全國用電約17%，預估2035年將提高至約30%，年用電量更可能由約520億度增加至約1,100億度，如果發電設施及電網建設未能同步，將增加限電風險。他建議政府推動核電與綠電共生，完善儲能及智慧電網，將核能作為基載電力，積極推動核二、核三重啟，導入新世代核能技術興建新核電廠包括小型模組化反應爐（SMR）。另外，主計總處5月消費者物價指數（CPI）都達到2.2%、6月達2.6%，連2個月均超過「2%通膨警戒線」；主計總處強調，台灣沒有通膨現象，現在仍屬於「溫和上漲」。林伯豐說，台灣物價的上漲現在看來是不可避免，但政府能做的事情還是很多，應該要事先來預設問題發生，協助企業解決問題。他舉例，今年開始徵收的碳費，應該延緩；而現在AI產業發展很好，但對於傳統產業遇到困難，應有明確方案，協助企業度過難關。