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▲金秀賢今天連發5則限時動態，帥照全曝光。（圖／IG@soohyun_k216）

金秀賢14日在韓國拍攝菲律賓服飾品牌BENCH最新廣告，正式重啟演藝活動，開工1天後今（15）日更一口氣連發5則IG限時動態，不只帥氣模樣再度掀起討論，還曝光與品牌老闆的幕後花絮，更開心到仰天大笑，向外界宣告：「我回來了！」金秀賢去年（2025）3月捲入已故金賽綸相關爭議後，演藝工作全面停擺，歷經1年多法律攻防，檢方認定《橫豎研究所》主持人金世義公開的部分錄音及資料涉嫌AI偽造，金世義也遭羈押起訴。隨著案件落幕，金秀賢也於接到工作，昨14日正式開工，替菲律賓服飾品牌BENCH拍攝廣告，宣告重啟演藝活動。他今天在IG連發5則限時動態，除了曝光拍攝現場花絮，還分享與BENCH老闆Ben Chan的合照，最受矚目的就是他站在攝影棚內仰頭大笑的影片，整個人笑到眼睛瞇成一條線，好心情完全藏不住，與前陣子被拍到暴瘦、神情疲憊的模樣形成強烈對比，讓不少粉絲直呼：「終於看到熟悉的金秀賢了。」其實金秀賢先前被目擊現身首爾聖水洞時，因身形明顯消瘦、臉頰凹陷，引發外界擔心健康狀況。警方當時也曾透露，他因長期承受假消息帶來的壓力，正在接受精神科治療，並警告若不實資訊持續擴散，恐造成難以恢復的傷害。如今重新投入工作，從最新曝光的畫面來看，不僅精神狀態明顯回穩，臉上再現久違的燦爛笑容。BENCH也發文表示，金秀賢正式重返品牌成為品牌代言人，是雙方最具代表性的合作之一，並指出他憑藉《淚之女王》、《雖然是精神病但沒關係》、《來自星星的你》等作品，長年深受亞洲粉絲喜愛，品牌始終相信他與粉絲之間深厚的連結與影響力。金秀賢去年3月遭指控與已故演員金賽綸未成年時期交往後，形象一落千丈、代言全被品牌切割，工作全面停擺。他後來承認曾與金賽綸交往，但強調是在對方成年後才開始戀愛，並對《橫豎研究所》主持人金世義及金賽綸遺屬提起毀損名譽告訴。檢方後續認定金世義公開的部分錄音及相關資料涉嫌AI偽造，金世義也因涉嫌散布不實資訊、毀損名譽等罪名遭羈押起訴。